Griezmann defendió a Ansu Fati de comentarios racistas: “Merece respeto como cualquier ser humano”

Barcelona apabulló por 5-1 a Ferencvárosi TC por la primera jornada de la Champions League y, entre otros los que anotaron, Anssumane Fati brilló por cuenta propia. El juvenil de la selección española no solo marcó el segundo (41′) sino que fue uno de los mejores en la cancha hasta que fue cambiado. Lamentablemente, fue víctima de racismo por parte de la cadena ABC en una nota que hablaba sobre el partido en sí, por lo que su compañero Antoine Griezmann usó sus redes sociales para salir en su defensa y denunciar el artículo periodístico.

“Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”, se puede leer en la nota publicada.

El francés Antoine Griezmann no dejó pasar este exabrupto por parte de la cadena internacional y envío el siguiente mensaje: “Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación". La publicación del delantero del Barcelona tuvo más de 14.000 retweets y más de 50.000 me gustas.

Con un temprano gol de Lionel Messi (26′), Barcelona inició el camino de la victoria. Asu Fati anotó el segundo (41′) y Philippe Coutinho el tercero (51′); sin embargo, Ihor Kharatin (69′) colocaría el descuento de penal tras la expulsión de Gerard Pique. Finalmente Pedri (81′) y Dembelé (88′) sellarían la victoria en la Champions League.

