Osama Vinladen Jiménez ha vuelto a ser tendencia en nuestro país por su llegada a Unión Comercio. El cuadro de Moyobamba contrató al juvenil para disputar la Liga 2 con intenciones de ascender a primera; sin embargo, esto también llamó la atención de la prensa internacional por el nombre del jugador.

En 2017, Osama mencionó a la prensa local que, si bien al principio le incomodaba su apelativo, aprendió a vivir con ello: “Mis amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal”. Tres años después, el futbolista fue contactado por el programa Què T’hi Jugues de Ser Catalunya, en el que habló sobre su familia.

“Mi hermano se llama Sadam Huseín. Mi padre quería ponerle George Bush al tercer hijo, pero fue una niña”, reveló Osama Vinladen en el programa catalán. Tras ser cuestionado sobre si piensa modificar su nombre, el flamante refuerzo de Unión Comercio declaró que no. “Pensé en cambiármelo, pero ahora estoy tranquilo”, aseguró

“Cuando Osama Bin Laden tumbó las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nací el 7 de octubre de 2002. No hay más gente que se llame así. Es extraño, pero me parece normal para mí porque ya he pasado por esta situación. En mi camiseta ponen Osama”, añadió el joven de 18 años.

Por otra parte, mencionó que en nuestro país pueden existir personas llamadas Hitler y Jesús. “Creo que hay un Hitler también en Perú. Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo”, acotó.

Finalmente, mencionó que su hijo se llama Santiago, aunque comentó que su padre le sugirió otro. “Mi papá me decía que le pusiera otro, le gustaba George Bush”, contó.

