Inter vs. Monchengladbach EN VIVO se miden este miércoles 21 de octubre por la primera jornada del Grupo B de la Champions League 2020. El partido se jugará en el estadio Giuseppe Meazza a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN y ESPN Play.

La República Deportes realizará una transmisión del duelo Inter contra Monchengladbach GRATIS gracias a la señal de ESPN. En el minuto a minuto encontrarás formación confirmada de Inter y Monchengladbach, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Inter, dirigido por Antonio Conte, inicia su camino en la Champions League 2020 donde buscará avanzar a los octavos de final después de quedar eliminado dos veces consecutivas en la fase de grupos. Con los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, además de su dupla goleadora Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, el Neroazurro saldrá por una victoria que le permita empezar con el pie derecho el campeonato.

“Me estoy acercando, en cuatro años he llegado, en las dos competiciones, a octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Sinceramente, no haber ganado el trofeo es un problema para mí. Disfruto el camino con los clubes, es lo más importante. Siempre gana solo un equipo. Puedo estar satisfecho, he dado todos los pasos y es un camino hermoso que me enorgullece”, dijo Conte en conferencia de prensa previo al partido.

Por su parte, Borussia Monchengladbach vuelve a la Champions League después de cuatro temporadas. La última vez quedó eliminado en un grupo que le tocó con Manchester City, Barcelona y Celtic en el 2016.

“El Inter tiene muchos buenos jugadores, algunos de los cuales han tenido su paso por la Bundesliga. Aunque el club también se vio afectado por la pandemia del coronavirus, siempre ha tenido un gran equipo en el campo”, señaló el DT Marco Rose.

Inter vs. Monchengladbach EN VIVO: ficha del partido

Partido Inter vs Monchengladbach ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de octubre ¿Dónde? Estadio Giussepe Meazza ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) - 4.00 p. m. (hora chilena) ¿En qué canal? ESPN - ESPN Play

Inter vs. Monchengladbach EN VIVO: horarios

Para ver el Inter vs. Monchengladbach EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según el país en que te ubiques.

Perú: 2.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Inter vs. Monchengladbach EN VIVO: canales

Para ser testigo del partido Inter vs. Monchengladbach EN VIVO, deberás sintonizar el canal de transmisión ESPN, en el continente sudamericano. A continuación, te compartimos los demás canales para otros países.

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Alemania: Blue Sport, DAZN

Italia: Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: TUDNxtra, Univisión NOW, CBS All Access, TUDN App, TUDN.com, Galavision, ZonaFútbol

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

