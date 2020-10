Ormeño sobre el arbitraje de Bascuñán: “No sé bajo qué criterio marca. Para mí no era penal”

Pendiente de la selección peruana en la jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022, Santiago Ormeño opinó sobre el partido que los pupilos de Ricardo Gareca asumieron ante el poder de la Canarinha y las polémicas decisiones del árbitro Julio Bascuñán.

El delantero de Puebla de México criticó al juez chileno, pero aseguró que ese episodio debe quedar en el pasado, ya que el elenco nacional tiene la capacidad de salir adelante y concentrarse en los duelos que se avecinan.

“No sé bajo qué criterio marcan. A veces lo hacen, otras no. Para mí no era penal, fue un resultado muy circunstancial. Pero hay que darle vuelta a la página y pensar en lo que viene, porque con el equipo que hay y el funcionamiento, creo que se puede conseguir los objetivos”, declaró Santiago Ormeño a ESPN.

Además, considera que la selección peruana está en su mejor versión. “Creo que Perú anda en el mejor momento de calidad técnica de su historia. Es muy competitiva, a veces imbatible. Veo un equipo muy sólido, que sabe a lo que juega y todos van a meter como si fuera el último día de sus vidas”, enfatizó.

En cuanto a la posibilidad de ser llamado por Ricardo Gareca, Santiago Ormeño sostuvo que tiene el deseo de ser parte del elenco. Además, no tendría que realizar ninguna documentación porque cuenta con la nacionalidad peruana.

“Estuve al tanto de todo (sobre su posible llamado). Sé que me están siguiendo y el profe Juan Reynoso me dijo sobre una posible convocatoria. Ojalá y todo no quede en rumores. Estaría encantado de cumplir el sueño de jugar en una selección peruana. (....) Tengo DNI y creo que con eso es suficiente”, añadió.

Finalmente, se refirió a la controversia que se desató con la decisión de Gianluca Lapadula, así como los memes que invadieron las redes sociales por realizarse un tatuaje. “No he visto a Lapadula como jugador, pero sí en redes sociales que se hizo un tatuaje. Tal vez en otro momento no le interesaba la selección peruana y ahora sí y por qué no darle la oportunidad”, sentenció.

