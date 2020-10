Ricardo Gareca sorprendió a Óscar Ruggeri, quien superó el coronavirus y volvió a ESPN [VIDEO]

Luego de estar en cuarentena por 15 días tras contraer el coronavirus, Óscar Ruggeri volvió este lunes al programa 90 minutos de fútbol de ESPN para retomar su rol de panelista y también explicar lo que vivió haciendo una autocrítica.

“Estoy enojado conmigo porque me descuidé. Cada uno tiene que ser responsable de lo suyo y me descuidé ese viernes que salí de acá. ¡15 minutos! Me junté con alguien. Necesitaba que me pongan el Zoom porque no sabía cómo hacerlo. Ahí me saqué el barbijo y chau. La verdad, estuve en mi casa, no tuve fiebre, pero te aislás. Me quedé en una habitación solo ", explicó el campeón del mundo con Argentina en el Mundial México 1986.

“Estando aislado, me chocaba contra la pared. Te ponen la comida ahí y te dicen, ‘¡está la comida!’; la perra estaba mejor que yo, comía con todos en la mesa. Es bravo, eh, sobre todo a la noche. Uno en algún momento por ahí podía pensar ‘ojalá que si me llega a tocar, que sea leve, así me lo saco de encima’. Y fue leve, pero no se lo recomiendo a nadie. Me agarró dolor de espaldas dos veces y me levantaba, me tiraba al suelo, elongaba... Al colchón ese a la madrugada lo daba vuelta por el dolor de espalda, decía: ‘Tiene que estar vencido’ ”, agregó el exfutbolista de 58 años.

El saludo de Ricardo Gareca

Para mejorar el estado de ánimo de Óscar Ruggeri, la producción de ESPN decidió darle una sorpresa y su rostro cambió por completo cuando en la pantalla vio a su gran amigo Ricardo Gareca.

“Hola, Oscarcito. Me da alegría que ya estés recuperado. Mira de dónde estamos mandando un video. Qué responsable, con la mascarilla, ojo. Acá, con Huguito (Alves), quien te manda saludos. Estamos contentos de que estés de vuelta, saluda a todos los muchachos. Un abrazo grande”, manifestó el Tigre.

Sin embargo, Ricardo Gareca terminó la grabación de su mensaje con un comentario sarcástico para el popular Cabezón. “Igualmente cuando te vea, te iré a ver así: con barbijo. Porque hay que tener cuidado, voy a tener distanciamiento contigo”.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.