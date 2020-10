La máxima competencia de clubes europeos inicia este martes 20 de octubre con la Champions League en su edición 2020-2021. Conoce la programación completa EN VIVO, tabla de posiciones y guía de canales para que puedas seguir todos los partidos del Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, PSG, Juventus, entre otros equipos.

Esta primera fecha de la fase de grupos iniciará con el debut de Cristiano Ronaldo defendiendo los colores de la Juventus ante Dinamo Kiev. El enfrentamiento está pactado para las 11.55 horas en el horario peruano.

Ese mismo día, pero a las 14.00 horas, se jugará el Barcelona vs. Ferencvaros, donde Lionel Messi y compañía tratarán de imponer su categoría. También podrás vibrar con los duelos: Chelsea vs. Sevilla, PSG vs. Manchester United y Lazio vs. Borussia Dortmund.

Al día siguiente, el miércoles 21, hará su debut el Real Madrid ante el Shakhtar de Ucrania desde las 11.55 horas. Otros particos destacados son: Ajax vs. Liverpool, Bayern Múnich vs Atlético de Madrid, Manchester City vs, Porto y el Inter de Milán vs. Borussia M’gladbach.

A continuación te dejamos la programación de la Champions League detallada con horarios y canales :

Programación de la Champions League fase de grupos

Martes 20 de octubre

Hora Partido Canal 11.55 horas Dinamo Kiev (Ucr) vs Juventus (Ita) ESPN 11.55 horas Zenit (Rus) vs Club Brujas (Bel) Fox Sports 14.00 horas Barcelona (Esp) vs Ferencvaros (Hun) ESPN 2 14.00 horas Chelsea (Ing) vs Sevilla (Esp) ESPN 14.00 horas Lazio (Ita) vs Borussia Dortmund (Ale) Fox Sports 14.00 horas PSG (Fra) vs Manchester United (Ing) ESPN 3 14.00 horas RB Leipzig (Ale) vs Basaksehir (Tur) Fox Sports 2 14.00 horas Stade Rennais (Fra) vs Krasnodar (Rus) Fox Sports 3

Miércoles 21 de octubre

Hora Partido Canal 11.55 horas Real Madrid (Esp) vs Shakhtar (Ucr) ESPN 11.55 horas Salzburgo (Aus) vs Lokomotiv Moscú (Rus) Fox Sports 14.00 horas Ajax (NL) vs Liverpool (Ing) Fox Sports 14.00 horas Bayern Munich (Ale) vs Atlético Madrid (Esp) ESPN 2 14.00 horas Inter (Ita) vs Borussia M’gladbach (Ale) ESPN 14.00 horas Manchester City (Ing) vs Porto (Por) ESPN 3 14.00 horas Midtjylland (Din) vs Atalanta (Ita) Fox Sports 2 14.00 horas Olympiacos (Gre) vs O. Marsella (Fra) Fox Sports 3

Deportes, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.