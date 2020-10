A pocas semanas del partido de la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, todavía no se conoce a los futbolistas que defenderán la camiseta de Perú en los encuentros deportivos contra Chile y Argentina.

Ante este panorama, el preparador físico de la Bicolor, Néstor Bonillo, mencionó a Gianluca Lapadula; sin embargo, su declaración no guarda relación con una futura convocatoria del atacante del Benevento de la Serie A.

“Gianluca Lapadula no es un jugador seleccionable, no podemos poner energías en eso si no es convocable”, sostuvo Bonillo en una entrevista para RPP.

Esta información se reveló luego de que Lapadula difundiera en sus redes sociales una imagen con una descripción particular. “¡Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre!”, reza la publicación.

El jugador compartió la instantánea el 9 de octubre. Días después manifestó que Ricardo Gareca será la primera persona en conocer sobre su decisión. Pese a su entusiasmo, el ‘Tigre’ no lo tiene en su agenda. Así lo dio a conocer el preparador físico de Perú.

“No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador”, añadió.

Cabe mencionar que el artillero ítalo-peruano todavía no inicia los trámites para obtener el DNI. De cumplir con este paso, deberá solicitar a la FIFA la autorización para jugar por la selección peruana.

Gianluca Lapadula, últimas noticias:

