Waldir Sáenz: “En Alianza Lima se han hecho las cosas mal desde que está el Fondo Blanquiazul”

Alianza Lima culminó la Fase 1 con una nueva derrota. Esta vez, ante Cienciano por 2-1, resultado con el que se quedó en el duodécimo puesto con 22 unidades. Ante este contexto, diversas figuras ligadas al conjunto blanquiazul se pronunciaron sobre el mal momento que vive el equipo. Uno de ellos fue el máximo goleador Waldir Sáenz, quien habló con el programa radial Fútbol como cancha de RPP.

“Alianza Lima ahora me genera sorpresa. Supuestamente han traído un técnico de nivel para agarrar a un equipo que no tiene jugadores adecuados para lo que quiere el entrenador”, expresó Waldir sobre la llegada del estratega Mario Salas al equipo victoriano. Sin embargo, el goleador no se quedó corto e incluso habló de las indisciplinas que sucedieron desde principio de año.

“Creo que en Alianza Lima se debió ser tajante con la disciplina desde el inicio, como me lo hicieron a mí. Creo que hay chicos que no están a la altura de estar en el equipo”, dijo.

Además, tuvo algunas palabras para los actuales acreedores. “En Alianza se han hecho las cosas mal desde que está el Fondo Blanquiazul. Uno tiene que aceptar esos errores y de eso se aprende. En el 2019, las cosas estaban ordenadas”, aseguró el exdelantero.

Por último, habló sobre Pablo Bengoechea, quien es recordado por los hinchas blanquiazules en cada derrota que sufre su equipo. “Todo el mundo criticaba a Bengoechea, pero dio un título y dos subtítulos. Nos llevó a Libertadores tres años consecutivos. Él con su forma de trabajar, con su forma de jugar, hizo tres campañas de lo mejor en los últimos años”, concluyó Waldir Sáenz.

