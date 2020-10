Alianza Lima culminó el Torneo Apertura 2020 con tres derrotas consecutivas, resultados que pusieron al club en el puesto 12 de la tabla de posiciones. Tras perder el último sábado ante Cienciano, Rubert Quijada, defensa blanquiazul, expresó su desazón por el mal momento en la Liga 1 Movistar.

“Se me cae la cara de vergüenza por este momento. Peor ya no podemos estar. Estamos en una situación muy complicada. Este club no merece esto, nos dan todo para estar bien”, declaró para Gol Perú.

En el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador, Cienciano tomó las riendas el partido desde que empezó, el elenco cusqueño generó las ocasiones más claras de gol. Así fue como llegó el primer tanto de Luis Trujillo, quien venció a Leao Butrón. Tras esto, el lateral Anthony Rosell logró el empate por medio de una buena jugada colectiva; sin embargo, José Cuero marcaría el 2-1 definitivo a los 33′ de la etapa final.

Con este resultado, Alianza Lima cerró su participación en la Fase 1 con 22 puntos, con lo que se ubicó en el casillero número 12. El mal momento de los íntimos los ponen a siete unidades de la zona de descenso.

Por otro lado. Mario Salas también se refirió al momento que atraviesa el equipo victoriano. “Este Alianza ha tenido cambios por distintos motivos. No ha sido un torneo bueno. Me quedo tranquilo porque hay idea de juego. ¿Qué viene? Prefiero ir partido a partido. Sé que el hincha quiere ganar siempre, pero prefiero ir partido a partido y veremos”.

Sobre las ausencias de Rinaldo Cruzado y Alberto Rodríguez en las últimas fechas , el estratega chileno mencionó que ambos jugadores vienen entrenando con normalidad, sin embargo, no serán tomados en cuenta para el duelo ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores.

