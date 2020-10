Melgar renovó confianza para competir en la Liga 1 y la Copa Sudamericana

Con su último triunfo ante Deportivo Municipal, el FBC Melgar se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del 2021 pero aún le falta jugar el torneo Clausura. Los Rojinegros se la pasaron casi todo el torneo de media tabla para abajo, pero gracias a sus dos últimas victorias ascendieron al octavo lugar.

La derrota ante el clásico rival del sur, Cienciano del Cusco, provocó la salida del entrenador argentino Carlos Bustos, quien hasta antes de la pandemia realizaba una buena campaña en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, en la que avanzó a la segunda fase tras eliminar al Nacional de Potosí de Bolivia. En Lima, los resultados no fueron los esperados y fue reemplazado por Marco Valencia, cuya continuidad al frente del equipo profesional no está confirmada a pesar de que no sabe de derrotas.

Para llegar a la octava casilla los Rojinegros sumaron 28 puntos en mérito a sus 7 triunfos, 7 empates y 5 derrotas. Los festejos fueron ante Deportivo Binacional, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Cantolao, Alianza Universidad, Atlético Grau y Deportivo Municipal.

La igualdad se dio en los compromisos con UTC de Cajamarca, Universidad César Vallejo, Alianza Lima, Universidad San Martín, Deportivo Llacuabamba, Ayacucho FC y Carlos Mannucci. Las caídas se registraron ante Universitario de Deportes, Cusco FC, Carlos Stein, Sport Boys y Cienciano.

Producto de lesiones, expulsiones y enfermedades hubo cambios en la zaga central en todos los partidos. Pablo Míguez, Hernán Pellerano, Alec Deneumostier y Paolo Fuentes alternaron. No se movió del medio campo a Alexis Arias y lo mejor en el ataque fue trabajo de Othoniel Arce. Además, se consolidó en defensa el juvenil Paolo Reyna y también jugaron Michell Rasmussen, Walter Tandazo y Pedro Ibáñez.

Melgar ha renovado su confianza en lograr la cima en la Liga 1 y luego competir en la Copa Sudamericana, cuyo sorteo para conocer a su siguiente rival se realizará el viernes 23 en la sede de la Conmebol en Paraguay.

