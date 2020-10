Mario Salas al término de la Fase 1: los números del ‘Comandante’ al mando de Alianza Lima

Tras la salida de Pablo Bengoechea, en Alianza Lima se propusieron buscar a alguien que devuelva al conjunto blanquiazul a la senda de la victoria y sea capaz de luchar en la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores. ¿El elegido? Mario Salas. El estratega chileno, quien se encontraba trabajando de manera virtual con el plantel desde el 17 de marzo, fue oficializado por el club el 2 de abril y llegó a Perú en junio pasado. Seis meses después, los íntimos pasan por una crisis de resultados. Están a cinco puntos del tercer equipo que desciende, eliminados del principal certamen del continente y, en caso no ocurra un milagro en Montevideo, sin chances de entrar a la Copa Sudamericana.

“Esperamos primero poder plasmar una idea de juego, y de forma paralela, hacer y fortalecer un camarín que tenga el compromiso de luchar el campeonato”, expresó Mario Salas al programa Al Ángulo apenas arribó a nuestro país. Hoy en día, los blanquiazules no han mostrado una idea clara de juego ni tampoco un once titular fijo y, pese a que los resultados son adversos, el estratega declaró quedarse conforme al cierre de la Fase 1. “No ha sido un torneo bueno. Me quedo tranquilo porque hay idea de juego”, declaró para GOLPERU tras la derrota frente a Cienciano.

NÚMEROS DE MARIO SALAS

Sin contar el partido ante Binacional que se resolvió en mesa, el ‘Comandante’ dirigió 12 encuentros en la Fase 1: ganó dos, empató seis y perdió cuatro, consiguiendo 12 de los 36 puntos posibles. Anotó 11 goles y recibió 12. Actualmente, se encuentran el duodécimo puesto de 20 equipos con 22 unidades, cinco más que Carlos Stein (17) que es el tercer club que descendería. Cabe resaltar que sus únicas victorias fueron ante los coleros (Stein y Llacuabamba).

En lo que respecta a la Copa Libertadores, Alianza Lima disputó tres encuentros de los cinco que se han jugado hasta la fecha bajó la dirección técnica del chileno. Empató un encuentro y perdió los otros dos, consiguiendo apenas un solo punto de los nueve posibles. Sus dirigidos anotaron en cuatro ocasiones pero recibieron siete tantos. Cabe resaltar que los blanquiazules tienen un cotejo pendiente ante Nacional de Uruguay, el próximo miércoles 21 de octubre.

PLANTEAMIENTOS Y ROTACIÓN

Con la partida de Federico Rodríguez, Luis Aguiar, Adrián Balboa y Cristian Zúñiga (durante el proceso), Mario Salas tuvo que hacer uso de la cantera blanquiazul para suplir algunos puestos. Así fue como aparecieron Miguel Cornejo, Jeremy Escate, Joao Montoya, Kevin Ferreyra, Gonzalo Sánchez, entre otros. Sin embargo, el chileno nunca encontró un once base y siempre paró un equipo diferente -ya sean por lesiones, suspensiones, seguidilla de partidos o simplemente gustos del comando técnico.

Por ejemplo, el ‘Comandante’ hizo uso de los tres porteros tanto en Liga 1 como Copa Libertadores: Leao Butrón (6 partidos jugados, 10 goles en contra), Ítalo Espinoza (6 partidos jugados, 6 goles en contra) y Steven Rivadeneyra (3 partidos jugados, 3 goles en contra). Josepmir Ballón es el jugador que más veces salió como titular con 12 cotejos jugados, seguido de Carlos Ascues y Patricio Rubio, ambos con 11.

Aquejados por lesiones y/o suspensiones, Mario Salas no ha mostrado un once titular base e incluso convocó a 16 jugadores para el duelo ante Cienciano. Un síntoma de que las cosas no andan bien en La Victoria. A continuación te detallaremos los diferentes equipos que usó el estratega chileno tanto en el torneo local como en el internacional.

Vs. Sporting Cristal (1-1) - Liga 1

Leao Butrón; Aldair Salazar, Francisco Duclós, Rubert Quijada, Anthony Rosell, Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado, Oslimg Mora, Carlos Ascues, Alexi Gómez y Patricio Rubio.

Vs. Cusco FC (0-0) - Liga 1

Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell, Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Oslimg Mora y Patricio Rubio.

Vs. FBC Melgar (2-2) - Liga 1

Leao Butrón; Franco Medina, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Miguel Cornejo, Oslimg Mora, Joazhiño Arroé, Sebastian Cavero y Gonzalo Sánchez

Vs. UTC (0-2) - Liga 1

Ítalo Espinoza; Alexi Gómez, Carlos Montoya, Carlos Beltrán, Kluiverth Aguilar; Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón; Joazhiño Arroé, Oslimg Mora y Patricio Rubio.

Vs. Estudiantes de Mérida (2-3) - Copa Libertadores

Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Rinaldo Cruzado; Oslimg Mora, Joazhiño Arroé, Alexi Gómez y Gonzalo Sánchez

Vs. Sport Huancayo (1-1) - Liga 1

Steven Rivadeneyra; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Francisco Duclós, Dylan Caro; Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Miguel Cornejo; Kluiverth Aguilar, Sebastian Cavero y Patricio Rubio.

Vs. César Vallejo (1-1) - Liga 1

Ítalo Espinoza; Franco Medina, Carlos Beltrán, Carlos Montoya, Francisco Duclós; Miguel Cornejo, Jeremi Escate; Kevin Ferreyra, Cristian Zúñiga, Sebastian Cavero y Patricio Rubio.

Vs. Racing Club (0-2) - Copa Libertadores

Leao Butrón; Anthony Rosell, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez, Aldair Salazar; Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón; Joazhiño Arroé, Oslimg Mora y Gonzalo Sánchez.

Vs. Carlos Stein (2-0) - Liga 1

Ítalo Espinoza; Kluiverth Aguilar, Carlos Montoya, Rubert Quijada, Dylan Caro; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Miguel Cornejo; Oslimg Mora, Sebastian Cavero y Patricio Rubio

Vs. Estudiantes de Mérida (2-2) - Copa Libertadores

Ítalo Espinoza; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón, Carlos Ascues; Joazhiño Arroé, Oslimg Mora y Patricio Rubio.

Vs. Deportivo Llacuabamba (2-0) - Liga 1

Ítalo Espinoza; Franco Medina, Carlos Beltrán, Francisco Duclós, Dylan Caro; Carlos Ascues, Miguel Cornejo; Kevin Ferreyra, Joahziño Arroé, Kluiverth Aguilar y Patricio Rubio

Vs. Sport Boys (1-1) - Liga 1

Steven Rivadeneyra; Aldair Salazar, Francisco Duclós, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Josepmir Ballón, Miguel Cornejo; Joazhiño Arroé, Carlos Ascues, Oslimg Mora y Patricio Rubio.

Vs. Cantolao (0-1) - Liga 1

ítalo Espinoza; Kluiverth Aguilar, Carlos Montoya, Rubert Quijada, Dylan Caro; Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Miguel Cornejo; Oslimg Mora, Alexi Gómez y Patricio Rubio.

Vs. San Martín (0-1) - Liga 1

Steven Rivadeneyra; Aldair Salazar, Carlos Montoya, Francisco Duclós, Anthony Rosell; Miguel Cornejo, Josepmir Ballón, Carlos Ascues; Kevin Ferreyra, Oslimg Mora y Gonzalo Sánchez

Vs. Cienciano (1-2) - Liga 1

Leao Butrón; Aldair Salazar, Carlos Montoya, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Jeremi Escate, Josepmir Ballón; Oslimg Mora, Kevin Ferreyra, Patricio Rubio y Gonzalo Sánchez.

