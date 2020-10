Liverpool reveló que Van Dijk será operado tras sufrir rotura de ligamentos

El empate entre Liverpool y Everton por la quinta jornada de la Premier League no solo dejó un sabor amargo a los Reds por el gol anulado de Henderson, sino también por la lesión de su defensor Virgil Van Dijk, quien chocó con el portero Jordan Pickford y tuvo que ser cambiado durante el primer tiempo.

Este domingo, Liverpool FC anunció que el holandés sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla, por lo que deberá ser sometido a una operación. “Ningún calendario preciso ha sido dado sobre su vuelta a los terrenos de juego por el momento”, añadió el conjunto Red.

Si bien el conjunto inglés no ha revelado el tiempo que estará alejado de los campos de fútbol el defensor, los medios locales señalaron que la recuperación podría tardar entre seis a siete meses. De esta manera, Jürgen Klopp perderá a uno de sus mejores jugadores para el resto de la temporada 2020/21.

Jürgen Klopp habla sobre VVD

En medio de la conferencia de prensa tras el empate ante Everton, el técnico alemán hizo referencia a la jugada que protagonizó el defensa con el portero Pickford.

“Virgil jugó, no sé cuántos partidos seguidos, juega con dolor, pero no pudo seguir jugando y eso no es bueno. Fue un penalti claro lo que vi y luego vimos que se izaba la bandera. Pensé que aún mirarían la falta, pero eso no sucedió. No quiero decir que Jordan Pickford quisiera hacerlo, pero no es un desafío saber cómo puede hacerlo un portero en el área”, comentó Jürgen Klopp.

Liverpool, últimas noticias:

