José Soto: “Alianza Lima no está para pelear el descenso, los jugadores tienen que dar la cara”

José Soto, exreferente de Alianza Lima y seis veces campeón del fútbol peruano, habló con contundencia sobre el presente del club Blanquiazul, que pasa una mala racha en la Liga 1 Movistar y la Copa Libertadores.

El exjugador y actual entrenador no pudo evitar manifestar su malestar por la “crisis” deportiva que pasa el equipo de sus amores, que inició la temporada 2020 entre bombos y platillos por armar un plantel de temer.

“Después de la pandemia, no pudo repetir un once en dos partidos seguidos. Lo de Alianza Lima ya es caótico, es crisis. No pueden salir 16 jugadores al campo. Eso nunca existió”, expresó José Soto en una extensa entrevista a PBO Radio.

Asimismo, el directo técnico de Juan Aurich aseguró que Alianza Lima no merece estar ubicado en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar, ya que esto podría traer serias consecuencias como perder la categoría.

Soto dirigió a Alianza en dos etapas: 2008 y 2012. Foto: GLR

“Alianza no está para pelear el descenso. Los jugadores tienen que salir a dar la cara, comerse la presión. En el plantel hay muchos que tienen campeonatos, los más grandes tienen que asumir, empujar al equipo”, declaró ‘Pepe’.

De otro lado, José Soto señaló que la administración y el Fondo Blanquiazul muestran más tolerancia con el entrenador chileno y comparó que si otro estratega peruano atravesara el mismo problema no seguiría en el cargo. Duarte es su candidato para ese puesto.

“Si esto pasaba con un referente estoy seguro que hace cuatro partidos no estaba en Alianza. Mario Salas no formó el equipo y por eso todos los cambios que hace buscando un once. (...) Jaime Duarte siempre puso la cara para solucionar los problemas. Se le tiene que dar una oportunidad porque conoce la esencia de Alianza”, finalizó.

Alianza Lima, últimas noticias:

