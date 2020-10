Pedro Gallese: “Neymar es un buen actor”

Pese a tener una buena actuación en estas dos jornadas eliminatorias, Pedro Gallese no puedo evitar la caída del combinado nacional ante Brasil en el estadio Nacional. Tras el resultado adverso, concedió una entrevista al programa Al Ángulo de Movistar Deportes, en la que se refirió a la estrella brasileña Neymar.

“Es un gran jugador, un gran actor también... Por eso, está en un equipo muy grande”, declaró el portero, quien defendió los colores de Alianza Lima antes de migrar a la MLS y lucir los colores del Orlando City.

La declaración de Gallese hace referencia a las constantes caídas del brasileño ante las faltas que sufre de parte de sus contrarios.

Las palabras del arquero peruano coinciden con las del defensor Carlos Zambrano, quien admitió que el atacante de la selección de Brasil es un gran jugador, pero es “un payaso” por buscar tirarse al piso ante cualquier contacto, por mínimo que sea.

El cancerbero de la Blanquirroja también habló sobre la forma en que el exBarcelona ejecutó los dos penales. “Yo lo había estudiado bastante y la verdad que sí me sorprendió (…) Yo sabía que lo tenía que esperar hasta el último, pero hay una milésima de segundo que él me esperó un poco más y, de repente, ve un pie mío que me inclino a un lado y él cambia de lugar”, expresó el guardavalla.

Selección peruana, últimas noticias:

