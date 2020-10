Diego Latorre explotó contra el VAR: “Las líneas las traza un borracho” [VIDEO]

Liverpool empató 2-2 con Everton en el derbi del Mereyside por la quinta jornada de la Premier League; sin embargo, el encuentro se vio envuelto en polémica por un gol anulado a Henderson en los descuentos.

Se jugaban los minutos finales cuando los Reds se fueron con todo a buscar la victoria tras la expulsión de Richarlison. A los 90′ Jordan Henderson venció la portería de Jordan Pickford, pero la anotación fue anulada a los segundos por una posición adelantada de Sadio Mané.

De acuerdo a las líneas trazadas por el VAR, el senegalés estaba inhabilitado por un pedazo de su codo, lo que generó la indignación del mundo entero. Uno de ellos fue el periodista argentino Diego Latorre, quien expresó su incomodidad y molestia en sus redes sociales.

“Las líneas del VAR las traza un borracho”, expresó el exjugador de Boca Juniors y comentarista deportivo en ESPN. Tras esto, puso una reflexión en contra de la tecnología. “Están arruinando el fútbol. El criterio tecnológico está lejos del criterio futbolístico. Al que le gusta el fútbol no puede estar de acuerdo con estas innovaciones que aportan más confusión”.

Jürgen Klopp no entiende la decisión

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, expresó en conferencia de prensa que no entiende la decisión del VAR. “Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro (la parte que tenía adelantada Mané) no era fuera de juego. Desde entonces, he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que no es fuera de juego eso”, sentención.

