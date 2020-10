Bryan Orbegozo, el peruano que juega en Europa y sueña con llegar a la selección

El salto a Europa fue por cuestiones del destino, y no futbolísticas, sin embargo, la tuvo clara en todo momento: continuar con su pasión detrás de un balón. Bryan Orbegozo dejó el Perú a los 11 años de edad luego de que su padre, que años antes había partido a España, intentara reagrupar a su familia en Leganés, Madrid. Instalado en capital española, buscó un equipo en el cual continuar su formación. El Fuenlabrada le abrió las puertas, club que lo acogió hasta casi los 18 años.

Dejó su querido barrio de Castilla, del cual resalta: “Somos muy callejeros y comenzamos a jugar pelota desde muy pequeños”. Es hincha de Sport Boys, camiseta que supo vestir en sus primeros años en este deporte que despierta pasiones. El peruano de 25 años, quien también cuenta con la nacionalidad española, conversó con La República y contó detalles de su cercana relación con Jefferson Farfán. También habló sobre la selección peruana y su deseo de recibir el llamado.

Paco Montesinos, su nuevo técnico en el CD Carroi, tiene buenas referencias de él. Beock -nombre artístico de Bryan- jugará por primera vez en Primera División y buscará que la liga de Andorra, un país pequeño entre España y Francia, sea su trampolín.

¿Cómo fueron tus inicios en Sport Boys?

Yo me inicie en Sport Boys a los 6 años. Vivía en el Callao, Castilla. Ahí somos muy callejeros y comenzamos a jugar pelota desde pequeños. Mi madre me metió al Sport Boys porque yo estaba como loco para entrar a jugar. Me hicieron pruebas y me aceptaron, estuve ahí hasta el 2006, hasta que me vine acá a España cuando iba a cumplir 11 años. Yo empecé en la temporada 2000-2001.

Cuando estuve en el Boys, se presentó la oportunidad de viajar al FC Barcelona porque vino un ojeador. Viajé e hice algunas pruebas ahí. Eso fue antes de que me venga a España, que fue a mediados de junio. Entonces, mis padres me dijeron: “No, ya vas a venir a Madrid, porque te vas a ir a Barcelona”. Mi padre nos estaba reagrupando, así que perdí esa oportunidad.

Como buen ‘chalaco’, ¿eres hincha del Boys?

Obvio. Siempre, ahí tengo la rosada en mi casa de Madrid.

¿Cómo nació esa posibilidad de ir a España?

Mi padre recibió una oferta de trabajo y, con el tiempo, pudo recibir la nacionalidad y nos pudo reagrupar en España (Madrid) para poder ir y mejorar la calidad de vida.

Cuando llegaste a España, ¿en qué ciudad te situaste?

Desde el inicio y desde siempre en Leganés, que es una ciudad al sur de Madrid.

A tus 11 años en España, ¿cómo buscaste un equipo?

Al principio fue difícil. Tuve que informarme más. Cuando estaba en sexto grado de primaria pregunté a mis amigos de clase (por clubes) y me dijeron: “P uedes ir al Fuenlabrada” . La escuela de fútbol de Fuenlabrada era una de las mejores y ahí continué haciendo fútbol en las divisiones menores. Llegué hasta juvenil B.

Después del Fuenlabrada, diste el salto a Alemania. ¿Cómo se dio?

Tuve la oportunidad porque, en ese entonces, mi prima Melissa Klug tenía una relación con Jefferson Farfán. Él me dijo que había la posibilidad de que me podía hospedar en su casa para poder hacer unas cuantas pruebas en Alemania. Yo iba a cumplir 18 años, entonces, me dije: “¿Por qué no?, me atrevo". Fui, me probé en unos cuantos equipos y escogí la quinta división de Alemania, que es Oberliga. El SV Zweckel me dio la oportunidad de jugar y formarme más. Era un equipo de veteranos donde yo y dos jugadores más éramos los únicos jóvenes. Estuve una temporada desde los 18 años hasta casi los 20.

Luego, surgió la posibilidad de irme a otro equipo porque hubo problemas entre los directivos del SV Zweckel. Me fui a SV Horst-Emscher 08 de la sexta división, donde pagaban muy bien y me quedaba cerca de la casa. Estuve ahí jugando una temporada y media. De ahí me tuve que regresar a España por temas familiares.

¿A tu regreso a España, dónde continuaste jugando?

Yo estuve en el AD Nuevos Versalles, hice una buena temporada en la regional de LaLiga. También jugué en el CD Luceros, que, en la temporada pasada, logramos ascender a Primera Regional.

En esa etapa en el fútbol alemán, ¿con qué otros jugadores has compartido o enfrentado y ahora los ves compitiendo en otras ligas?

En Alemania, jugué ante Leroy Sané. Fue en un amistoso de pretemporada.

¿Qué diferencias hay en el fútbol español y el alemán?

Me tuve que acostumbrar bastante. Por ejemplo, el fútbol de España es más técnico; más pases, tipo el Barcelona de Pep Guardiola. En Alemania, era un fútbol más directo, de resistencia y velocidad. Tuve que adaptarme en ese aspecto, correr más, tener más resistencia, tener más físico. Llegué a tener un físico de jugar dos partidos seguidos. Imagínate, corríamos como 11 kilómetros cada día en pretemporada.

¿Sueñas con jugar en Sport Boys?

Por supuesto, sería un sueño. Es el equipo que sigo desde pequeño y sí me gustaría como chalaco representar al Callao.

¿Alentaste junto a la Juventud Rosada?

Claro que sí. Mi abuela justo vivía al frente del estadio, entonces, cuando habían partidos nos ‘colábamos’, nos metíamos con la gente. Muchas veces estuve con mis primos alentando a la Rosada.

¿Se contactaron contigo en algún momento desde la selección peruana?

No he tenido la suerte aún. Tampoco estuve en equipos destacados para que me vean de la selección, pero este año quiero conseguir eso: poder destacar en este equipo para poder defender mi bandera.

¿Sigues teniendo comunicación con Jefferson Farfán?

Sí, tengo una muy buena relación con él. Me conoce desde muy pequeño. Fue a uno de mis entrenamientos en Sport Boys, en Ventanilla. A veces, hablamos por WhatsApp o por Instagram, llevamos una buena comunicación, es un amigo más.

Cuando Farfán te alojó en Alemana, ¿qué consejos te transmitió?

Yo le pedía bastantes consejos. Él es un futbolista de élite y tenía que seguir su ejemplo en el trabajo diario. Intentaba preguntarle cómo situarse en el campo, cuál eran las ventajas de jugar rápido, cómo moverse en acciones de ofensiva. Me daba mucha ayuda en ese entonces cuando yo le preguntaba sobre el fútbol, y como él conocía bastante el fútbol alemán, me guiaba.

¿Cómo fue tu llegaba al fútbol de Andorra, con el club Carroi?

Estuvo bueno el recibimiento de los jugadores y todo el cuerpo técnico, fue muy bueno. Tenemos las expectativa muy alta por acá porque tenemos la posibilidad de clasificar a Europa League o a Champions League. El entrenador y mis compañeros de equipo están bien motivados por eso.

¿Cuál es tu posición en el terreno de juego?

Mi posición fija es de extremo izquierdo, también puedo jugar de extremo derecho, depende de la situación del partido, y también de mediapunta. Me describo como un jugador muy rápido en velocidad y aceleración, muy técnico, y eso me ha dado la ventaja de ser atacante, poner buenos centros, haces goles; las llegada siempre en velocidad al arco.

¿Qué le puedes aportar a tu nuevo equipo?

Mucho ataque, muchas llegadas al arco, centros, goles, asistencias, regates.

El Trap, su otra pasión

¿Cómo comenzó este viaje por la música?

Todo comenzó en Alemania, por mi amigo Pascal. Desde que me hice el estilo de las rastas, él me dijo: “¡Oh! Mira, pareces un rapero de Estados Unidos. Por qué no empiezas a escribir música". Entonces, como a mí me gusta la música rap, hip hop americano, me empecé a desenvolver, además, hablo inglés.

Cuando acompañé a mi padrastro a Francia, me quedaba una semana, y ahí era un poco solitario, entonces, tenía bastante tiempo libre, así que empecé a escribir y a componer. Así fue hasta que saqué mi primer single: “Thoughts” (Pensamientos), que cuenta un poco de la vida.

Me gustó tanto que lo tomé como un hobbie, y en las noches, me venía la creatividad. Empezaba a escribir, y las que más me gustaba las comenzaba a sacar.

¿Cuántas canciones tienes?

Tengo cuatro canciones subidas, aparte, hay muchas más que están escritas, pero debo producirlas. Mi última canción es “All Black”, que es un poco reflexiva.

¿Por qué el apelativo Beock?

Curiosamente son todas las iniciales de mis nombres con mis apellidos: Bryan Estefano Orbegozo Chang Kau.

¿Qué mensajes tratas de transmitir con las canciones?

Por ejemplo, la positividad, transmitir que siempre se puede hacer lo que uno desea. Siempre los sueños se cumplen.

El ojo del técnico de CD Carroi

Paco Montesinos, DT del CD Carroi, se mostró satisfecho al saber que cuenta con una de las plantillas más jovenes de la liga de Andorra. Para él, estos elementos buscarán mostrarse para poder dar el salto a otro torneo, como la inglesa, francesa, española o portuguesa. El estratega español nos dio sus apreciaciones sobre Bryan y la ambiciosa apuesta en la temporada.

¿En qué se fijaron en Bryan para llevarlo a las filas del CD Carroi?

Yo llegué hace unos 20 días en sustitución del entrenador que había, Andrés García Tébar, entrenador importante del fútbol español. Él fue quien buscó a Bryan por intermedio de su representante. Llegaron a un acuerdo y firmó en la Primera División de Andorra.

No entiendo cómo este muchacho, con las condiciones futbolísticas que tiene, no ha conseguido jugar en Primera División antes. Pienso que va a ser uno de los jugadores desequilibrantes de la Liga, eso va a servir para que en Perú se fijen en él. Es uno de los 3 o 4 jugadores más importantes en el club en estos momentos.

¿A qué apunta Carroi?

El año pasado, jugó por descenso, tenía una plantilla media. Ahora el dueño del club, un muchacho mexicano, busca darle este año el salto de jerarquía al club y tiene la intención de meterse a la Europa League o a la Champions.

Ha cambiado el 50% de la plantilla, se ha traído jugadores de varias nacionalidades, como el caso de Bryan de Perú. También han llegado jugadores de Marruecos, Argentina, portugueses, un par de holandeses, y bueno, estamos muy ilusionados en meter al equipo en los tres primeros de la competición o ganar la Copa de Andorra.

