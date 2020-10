Walter Tandazo: “Alexis Arias es un jugador al que admiro y quiero imitar”

Walter Tandazo llegó a Lima con las ganas de tener un puesto en el once titular del FBC Melgar, pero en los primeros entrenamientos en la cancha del colegio Santa María sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que reposar por algunas semanas. Hoy está recuperando y respondiendo a la confianza que le da el entrenador Marco Valencia en la zona medular.

El joven de 20 años informó a los hinchas que, tras ganarle a Atlético Grau, la moral del equipo está al tope y con ansias de terminar bien el campeonato derrotando a Deportivo Municipal. “Gracias a Dios se nos abrió el arco y pudimos sacar una gran victoria. Yo estuve a punto de hacer un buen gol ante Mannucci, pero el buen portero Heredia atajó mi disparo. El profesor Marco me da mucha confianza”, declaró.

El ex seleccionado sub-20 sabe que los aficionados lo están llenando de elogios por sus últimas actuaciones; sin embargo, asegura tener los pies sobre la tierra. “Hay jugadores que me hablan y me aconsejan siempre. Por ejemplo, Alexis Arias es un amigo que apreció mucho y admiro por ser campeón nacional, hay que imitar lo bueno y por lo tanto a él”, dijo el medio campista que seguramente tendrá minutos ante Municipal.

PARTIDO ANTE MUNICIPAL

Solo seis triunfos ha logrado el FBC Melgar en el Torneo Apertura. Más los siete empates logrados sumó 25 puntos para ubicarse a la fecha en el puesto 8 de la tabla de colocaciones.

Desde todo punto de vista y con los fríos números, la campaña del equipo arequipeño no es buena. Hay muchos factores, incluyendo la pandemia, los que influyeron en los malos resultados desde el reinicio del campeonato en Lima.

El objetivo de Melgar es terminar mañana, desde la 1.15pm ante Municipal en Matute, con un triunfo el Apertura y perfilarse bien para jugar el Clausura, y de paso tener una buena presentación en la Copa Sudamericana.

