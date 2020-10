Marcelo Martins sobre pelea con Lionel Messi: “Lo que pasó se quedará siempre conmigo” [VIDEO]

Tras el pitazo final en La Paz, Lionel Messi protagonizó una pelea con jugadores y comando técnico de Bolivia. Días después, el delantero altiplánico Marcelo Martins rompió su silencio habló lo que sucedió con el jugador del FC Barcelona, así como los demás futbolistas de la Albiceleste.

“Las cosas que uno se habla las dejaremos en la cancha, a enfocarse para lo que se viene. Esa es la mentalidad, levantar la cabeza y seguir adelante para el próximo partido que tenemos que ganar si queremos seguir soñando con participar en un Mundial”, empezó el delantero de Cruzeiro en conversación con los medios locales.

Tras esto, Marcelo Martins Moreno recalcó que Bolivia y Argentina sostienen una fuerte rivalidad de hace años en las Eliminatorias. “Hay mucha rivalidad entre Bolivia y Argentina, nosotros siempre la vamos a tener. En La Paz, hace 15 años que ellos no nos ganaban. Da impotencia perder así, pero con Messi no tengo ningún tipo de problemas”.

Por último, el artillero remarcó: “No tuve nada con Messi, ningún roce, no tuve problemas. Me parece una excelente persona. Pero no fue un buen ejemplo, no tengo dudas. Como jugador profesional no puede pasar ese tipo de cosas dentro de un campo de juego. Disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol. Tengo esa humildad para reconocerlo. Lo que pasó se quedará siempre conmigo”.

Cabe resaltar que Argentina ganó sus dos encuentros por las Eliminatorias Qatar 2022, frente a Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1), siendo uno de los líderes junto a Brasil. Por su parte, el país altiplánico cayó ante la Canarinha (5-0) y la Albiceleste, ubicándose en el último lugar de la tabla.

Eliminatorias Qatar 2022, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.