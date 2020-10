“Julio Bascuñán vivió un infierno en el Perú”, informó la prensa chilena

Julio Bascuñán sigue siendo blanco de críticas luego de su polémico arbitraje en el partido que perdió 4-2 la selección peruana contra Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. Un golpe de Richarlison a Trauco, los penales de Yotún y Zambrano a Neymar y la expulsión de Zambrano, son algunas de sus cuestionadas decisiones junto al VAR en aquella noche del martes 13 de octubre en el estadio Nacional de Lima.

Debido a su controvertido papel de intermediario, el chileno Bascuñán y su terna arbitral abandonaron en silencio del coloso del José Díaz y fueron resguardados por un grupo de policías en el hotel de concentración, después de recibir presuntas amenazas de hinchas peruanos.

En Chile, hicieron eco sobre el desempeño de su compatriota y cómo la pasó en el encuentro por las clasificatorias. El diario La Cuarta de Chile tituló: “Julio Bascuñán vivió un infierno en el Perú”. “El partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar se transformó en una verdadera pesadilla para Julio Bascuñán y su trío arbitral”, relataron.

FPF presentará reclamo a Conmebol

Luego de que la Conmebol publicara los audios de los penales del partido entre Perú vs. Brasil, miembros de la FPF se reunieron con el área deportiva y comando técnico para acordar la presentación de un documento por el papel del colegiado chileno en el duelo contra el Scrath. Esto para dejar constancia de lo ocurrido y, de esta forma, el conjunto nacional no se vea perjudicado en el futuro en las Eliminatorias a Qatar 2022.

En tanto, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, señaló que está dispuesto a defender a la selección peruana. “Si me tengo que meter en cosas que no me competen, lo voy a hacer. Yo estoy aquí para defender a la selección, para defender los intereses del fútbol peruano”, indicó Oblitas en Movistar Deportes.

