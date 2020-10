Jugadores de Llacuabamba: “Directivos no quieren pagarnos y amenazan con retirarse del torneo”

Deportivo Llacuabamba no solo vive un calvario en lo futbolístico (marchan con 11 puntos), sino también en lo administrativo. Uno de los futbolistas del cuadro de Lambayeque declaró que la directiva no cumplió con su compromiso de pagar dos meses de sueldo, al argumentar que no lo han hecho por los malos resultados que han cosechado en la Liga 1 Movistar.

“Los jugadores del club Llacuabamba ya estamos cansados de las promesas incumplidas de parte de los directivos. Había un compromiso de pago para el 15 de octubre por dos meses de sueldos que nos adeudan, sin embargo no nos quieren pagar porque argumentan que nos hemos tenidos buenos resultados”, remarcó el representante del grupo a Ovación.pe.

Además, agregó que “no solo dijeron que no nos iban a pagar sino que también nos señalaron que quieren salirse del campeonato y que el club quede desafiliado. Realmente es increíble esta situación, pero ya no creemos en nada. Estamos cansados”.

Recordemos que desde que se reinició la Liga 1 Movistar, Deportivo Llacuabamba apenas pudo ganar un encuentro, perdió siete y empató otros cuatro. Actualmente es el último de la tabla acumulada con 11 unidades y está a 5 de Sport Boys, y Atlético Grau.

Llacuabamba enfrentará a la Universidad César Vallejo este lunes 19 de octubre desde las 11.00 a. m. por la última fecha de la Fase 1. El encuentro se jugará en la Videna y será transmitido por DirecTV Sports.

