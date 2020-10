El exentrenador y actual director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, señaló que está dispuesto defender al fútbol peruano, así lo hizo saber en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Si me tengo que meter en cosas que no me competen, lo voy a hacer. Yo estoy aquí para defender a la selección, para defender los intereses del fútbol peruano”, declaró el exfútbolista del combinado nacional.

Además, añadió que había pedido autorización al presidente de FPF, Agustín Lozano, para poder viajar a Paraguay y poder conversar con la comisión de árbitros de Conmebol acerca de las designaciones en la eliminatoria.

Oblitas también señaló que en la edición pasada, se realizó un trabajo estadístico con respecto al arbitraje, el cual fue presentado al ente regulador del fútbol sudamericano por el expresidente Edwin Oviedo.

En dicha tabla se señalaban diversas propuestas para evitar arbitrajes polémicos, las cuales dieron resultado, pues en palabras del exdirector técnico la selección peruana “No tuvo ningún problema” en su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Por último, indicó que debido a la pandemia no se pudo concretar el viaje a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, puesto que se pensó que se iba a jugar en el 2021, y el tiempo fue pasando y no se le dio seguimiento al tema porque la preparación de los partidos empezó a cobrar mayor relevancia.

Sentenció anunciando que si Conmebol avala la actuación de Bascuñan durante el cotejo, se estaría cometiendo un error.

