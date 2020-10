Excanterano del Liverpool confiesa que lesionó a un compañero para debutar con el primer equipo

En el fútbol, así como en todos los ámbitos de la vida, existen personas dispuestas a cualquier cosa con tal de lograr su ambición. Uno de esos casos es el de Tom Brewitt, excanterano del Liverpool, quien recientemente ha confesado que lesionó a propósito a un compañero con el objetivo de ser elegido por el técnico Jürgen Klopp para un partido por la FA Cup.

En el podcast Football Journeys, Brewitt reveló que, durante la temporada 2015/2016, vio que podría tener su oportunidad de debutar con el equipo Red tras la lesión de Martin Skrtl, Mamadou Sakho y Kolo Touré, defensas del plantel principal, antes del partido contra el Exeter City por el tradicional torneo. Para conseguir que el entrenador lo eligiera, consideró pertinente deshacerse de Daniel Cleary, su competencia en el puesto.

“Lo que fuera necesario para hacerlo, lo iba a hacer. Si eso significaba lastimar a alguien o arruinar una relación que tenía, lo iba a hacer”, declaró el futbolista de 23 años. “Tomé la decisión, era él o yo, así que fui tras él en el entrenamiento. Me puse a su lado en los juegos de posesión y simplemente lo pateé”, explicó para ilustrar cómo sucedieron los hechos.

El último equipo de Brewitt fue el Morecambe, de la cuarta división de Inglaterra. Foto: Twitter Tom Brewitt

“Estaba tratando de lastimarlo lo suficiente para que él se apartara y yo jugara. Fue una mala entrada, sabía que lo era. Lo hice a propósito y no estoy orgulloso de ello. No me avergüenzo tampoco, porque en mi cabeza era él o yo y me estaba eligiendo”, admitió Brewitt, quien sin embargo reconoció que el tiempo que su excompañero estuvo lesionado fue excesivo.

“Estuvo con muletas durante las próximas dos semanas, así que no fue una misión cumplida porque creo que es un poco duro, ya que no quería lastimarlo, solo lo necesitaba fuera del camino para ese partido”, agregó.

Al final, Brewitt no cumplió su cometido, pues cuatro días antes del partido sufrió una conmoción cerebral producto de un choque contra un compañero en un entrenamiento. Tampoco alcanzó a debutar nunca con el Liverpool y continuó su carrera en clubes de la cuarta y quinta división de Inglaterra. Actualmente se encuentra sin equipo.

