Andrés Mendoza sobre su fallo ante Ecuador: “Nunca imaginé que me serviría para hacer un comercial”

A finales de marzo se cumplió 15 años de uno de los errores más recordados en la historia del fútbol peruano que fue protagonizado por Andrés Mendoza, quien en la actualidad está alejado del deporte y se dedica a su nueva faceta como empresario.

El popular Cóndor tuvo la oportunidad de meter a la selección peruana en zona de repechaje el 30 de marzo de 2005, cuando recibieron a Ecuador en el Estadio Nacional. El exdelantero, a dos minutos del final del partido, quedó solo ante un arco vacío, pero no pudo rematar el balón y la última chance de gol, se esfumó.

Luego de varios años, Andrés Mendoza señaló en una entrevista con Caretas que “ese tema está superado” y que ahora se dedica al 100% a su pizzería llamada ‘Ya Pues’.

“Ese tema está superado. Al inicio sí. La veía y ni me creía lo que pasó. Pero son cosas de fútbol”, empezó diciendo el exhombre del Brujas de Bélgica, quien luego agregó que no pensó en grabar un spot publicitario gracias a ese error en el Perú vs. Ecuador.

“Lo que nunca me imaginé es que ese momento me serviría después para hacer un comercial. Hasta ahora me pide la gente que los llame para pedirles disculpas”, finalizó Andrés Mendoza.

