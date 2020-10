Santiago Ormeño sobre Perú y México: Mi sueño es jugar en selección, iré a la que me llame primero

“Necesitamos que se manifieste (Ormeño) en un deseo de participar con nosotros. Ahora no puedo dar un juicio sobre un jugador por 4 o 5 partidos y aparte tenemos que encontrar su deseo de querer participar con la Selección", fueron las declaraciones de Ricardo Gareca sobre la ausencia de Santiago Ormeño en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

Después de varias semanas, Santiago Ormeño, delantero de Puebla de la Liga MX, se pronunció sobre la posibilidad de estar en la selección peruana. En entrevista con DirecTV Sports, el futbolista de 26 años dejó en claro que jugaría por la Bicolor, sin embargo, tampoco descartó defender los colores de México.

“Es un halago (que Ricardo Gareca lo siga) y muy motivante que me tienen en cuenta. Ahora se me cruzó el COVID-19, pero ya estoy recuperándome lo más rápido posible para que en un momento se llegue a dar la posibilidad, me encuentre en un buen momento”, dijo Ormeño.

Consultado por la declaración de Ricardo Gareca, donde pedía que manifieste su deseo de jugar por Perú, Ormeño señaló que tuvo una charla con su entrenador Juan Reynoso a quién le ratificó que si recibía una convocatoria de Perú no dudaría en aceptarla.

“He visto muchas cosas en las redes sociales donde la gente piensa que no quiero ir para allá y eso es falso. No he dicho ‘sí me muero ir para allá’, a lo mejor no me he pronunciado como quisiera. Mi sueño es jugar en selección. Iré a la que me llame primero. Yo lo que quiero es alcanzar ese sueño de jugar en selección y me preparo día a día para poder conseguirlo y que sea realidad y no quede en rumores”, concluyó.

