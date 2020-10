Santiago Ormeño: “Me tatuaría la bandera de Perú, pero no como el de Lapadula”

La selección peruana demostró un buen nivel ante Paraguay y Brasil por las Eliminatorias a Qatar 2022. Tras estas actuaciones, el futbolista Santiago Ormeño reveló su interés en jugar para el equipo de Ricardo Gareca.

El ariete mexicano con ascendencia peruana, anunció que le gustaría formar parte de la escuadra de la Blanquirroja, pero que eso va a depender del 'Tigre’ Gareca. Por su parte, aseguró, está dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios para participar en las eliminatorias sudamericanas.

“Muchos tatuajes no tengo. Tengo uno que otro, pero chiquitos. Sí me tatuaría la bandera de Perú, pero no como el de Lapadula", aseveró Santiago Ormeño para DirecTV Sports, haciendo referencia a que el grabado del delantero de la Serie A es muy grande.

Al ser consultado sobre los actuales atacantes de la selección peruana, el jugador del Puebla dejó claro que Ruidíaz es un gran jugador, pero que considera que Paolo Guerrero es el jugador perfecto.

“Ojalá que por el bien de Perú, Carrillo siga encendido. Técnicamente, creo que la selección peruana está en el mejor momento de su historia”, explicó Santiago Ormeño sobre el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“He visto muchas cosas en las redes sociales donde la gente piensa que no quiero ir para allá y eso es falso. No he dicho ‘sí me muero ir para allá’, a lo mejor no me he pronunciado como quisiera. Mi sueño es jugar en selección. Iré a la que me llame primero. Yo lo que quiero es alcanzar ese sueño de jugar en selección y me preparo día a día para poder conseguirlo y que sea realidad y no quede en rumores”, indicó el delantero.

Selección peruana, últimas noticias:

