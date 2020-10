Julio César Uribe: “No corresponde que satanicen a Bascuñán, no me pareció malo”

Julio Bascuñán es criticado en los últimos días por su accionar en la derrota de Perú ante Brasil por 4-2 en las Eliminatorias Qatar 2022. El árbitro fue señalado por varios cobros polémicos, sobre todo en los penales de la canarinha y demás jugadas. Sin embargo, si bien diversos periodistas y medios internacionales se refirieron al árbitro chileno; Julio César Uribe remarcó que no le pareció malo su trabajo.

El exentrenador de la selección peruana fue consultado si la Bicolor mereció más ante Brasil, por lo que no dudó en dar su opinión. “El resultado no fue injusto. No opino como hincha, soy director técnico y analizo". En cuanto a Julio Bascuñán, remarcó que no le pareció malo su accionar. "Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro (el chileno Julio Bascuñán). Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo”, comentó a La Cuarta de Chile.

Además, resaltó que si bien Perú perdió, compitió ante el “pentacampeón del mundo”, lo cual le tranquiliza. “Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería. Jugaron contra el pentacampeón del mundo y no te pasó por encima. Le competiste, tranquiliza”.

Por último, se refirió al duelo que sostendrá la selección peruana con Chile en la segunda jornada de las Eliminatorias. “Hoy, Perú está sobre Chile. Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer; y el superado tomará revancha”, finalizó el exentrenador.

