Juan Carlos Oblitas: “Perú no es un equipo que se puede victimizar, es un equipo competitivo”

El Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se refirió al reciente partido de la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, donde cayó ante su similar de Brasil. El ‘Ciego’ remarcó que la Bicolor no puede hacerse la víctima por perder por errores arbitrales, pues ya es un equipo “competitivo”.

“Hay una jugada puntual que el VAR en otros lados lo viene manejando. Antes del segundo penal, hay un faul de un jugador brasileño contra Advíncula. Y normalmente el VAR debe decirle a Bascuñán que deben retroceder. Pero no, nadie tocó ese tema. Eso es lo que no está bien. No podemos caer en el juego de caer en el plan de víctimas. Perú no es un equipo que se puede victimizar, de ninguna manera. Es un equipo competitivo. Eso hace que se fije más en nosotros y es lo que tenemos que mantener”, expresó en Al Ángulo.

Además, el Director Deportivo habló sobre el funcionamiento del VAR en Sudamérica y resaltó que nuestro continente está lejos de usar esta tecnología como en Europa. “No podemos ser ajenos a la tecnología pero el VAR, ya en la Copa América de Brasil, tuvo muchos problemas y algunos partidos de Copa Libertadores, lo mismo. Creo que acá en Sudamérica, estamos lejos de llevar esta tecnología de la misma manera”, resaltó Juan Carlos Oblitas.

Agregó también que a los árbitros les costará aceptar que el VAR les rectifique sus decisiones. “El VAR vino muchas veces, para rectificar las decisiones de los árbitros, los errores de los árbitros y algunos árbitros les va a costar esto. Si la gente que está en las oficinas del VAR, adentro con la máquina viendo las imágenes, va a estar para respaldar lo que hemos visto -errores arbitrales- entonces sí, va a determinar eliminación de algunos países”.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.