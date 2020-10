Griezmann sobre sus goles en Francia: “El entrenador Deschamps sabe dónde ponerme” [VIDEO]

En la victoria de Francia sobre Croacia por 2-1, Antoine Griezmann fue elegido como el jugador del partido. El delantero del FC Barcelona no solo tuvo un buen accionar dentro del campo, sino también se dio el lujo de anotar el tanto del triunfo en los minutos finales en el cotejo pactado por la UEFA Nations League.

En conferencia de prensa, el francés habló sobre la posición en la que lo hace jugar Didier Deschamps; a diferencia de Ronald Koeman en el FC Barcelona. Cabe resaltar que este último criticó al ‘Principito’ por su falta de gol en el empate 1-1 ante Sevilla por LaLiga Santander.

“Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, expresó el delantero francés a la cadena TF1.

Cabe resaltar que, en los tres primeros duelos del FC Barcelona en LaLiga Santander (Villareal, Celta y Sevilla), Griezmann no ha marcado gol alguno e incluso se ha convertido en la primera pieza de recambio para el entrenador holandés. Todo lo contrario a lo que vive en su selección, donde es titular indiscutible y marca goles, como ante Croacia.

“Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro. Si se hubiera ido a las gradas, me hubiera dado lo mismo, pero por suerte entró en la portería”, expresó Antoine Griezmann una vez finalizó el encuentro en Zagreb.

