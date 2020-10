Ángel Comizzo tras perder el invicto: “Hemos sido superiores por todos lados, desde que inició el torneo”

Este jueves, Universitario perdió su invicto de 13 partidos sin perder, racha que había iniciado antes del estado de emergencia. Con la derrota ante Sporting Cristal, llegó a su fin ese buen momento que lo catapultó a proclamarse ganador del Torneo Apertura 2020. Tras el pitazo final, Ángel Comizzo dejó sus apreciaciones.

“Lo intentamos por todos lados, por fuera, por dentro, y no se pudo", explicó el DT crema sobre su afán de encontrar el empate. Sobre el transcurso del partido ante los celestes dijo lo siguiente: "El equipo manejó la pelota, fue un muy buen partido, muy disputado, jugado. A veces pasan estas cosas, así es el fútbol”.

Comizzo recalcó que hasta los empates, como sucedió ante Binacional en la fecha anterior, hoy en día, le cuesta asimilar al plantel crema. “El otro día salimos muy dolidos ante Binacional”.

Luego llenó de halagos a sus dirigidos. “Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadores, realmente me siento muy representado, me halaga, me satisface tener este grupo de hombres que deja todo en el campo de juego”.

Sobre el fin de la racha, resaltó la distancia de puntos que había y la superioridad en el campo. "Lamentablemente hemos perdido el invicto hoy, hace mucho tiempo que este equipo no perdía un partido. A este rival le llevábamos 12 puntos, hoy le llevamos 9, creo que hemos sido superiores por todos lados, desde que inició el torneo hasta ahora. Hay poco que hablar, hemos perdido un partido, hay mucho por trabajar porque esto continúa, sigue”, agregó el técnico de Universitario.

Universitario, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.