Con la bronca atravesada en la garganta y una mascarilla que no permitía apreciar su evidente desazón, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca compareció ante la prensa. Sin embargo, el ‘Tigre’ no hizo aspavientos sobre el polémico arbitraje del referí chileno Julio Bascuñán.

“De los árbitros no opino, no tengo esa costumbre. Eso es algo que la gente encargada analizará, me enfoco totalmente en el juego”, aseguró. Aunque luego dejó una frase que podría envolver perfectamente su opinión al respecto: “A veces los arbitrajes no tienen un buen día”, acotó.

Fiel a su costumbre, Gareca se refirió a lo mostrado por sus dirigidos. “Yo creo que Perú neutralizó a Brasil, si bien ellos tienen recursos por los jugadores que tienen, en general, el hecho de que Neymar haya anotado dos goles tiene que ver con penales, en jugadas hizo gol en un contraataque, pero creo que fueron situaciones que por ahí resolvimos mal nosotros. De todas maneras, no vi en el juego que hubiera una superioridad”, manifestó en conferencia de prensa luego del encuentro en el Estadio Nacional.

“Tenemos un equipo competitivo, los muchachos tienen una gran fortaleza anímica y futbolística”, sostuvo al momento de rescatar aspectos positivos de esta fecha doble. No obstante, Gareca hizo hincapié en algunas cosas que le causaron preocupación, como la expulsión de Carlos Zambrano y la cantidad de goles que nos marcaron.

“Eso me preocupa (la expulsión de Zambrano), son cosas que son evitables. Es algo que necesitamos solucionar porque a este nivel es complicado sostener un partido con 10 hombres. Se nos hizo cuesta arriba”, apuntó. “Además, recibimos muchos goles, si bien eso puede ser solucionable, de todas maneras tenemos que revisar y mejorar bastante”, agregó.

Por último, el ‘Tigre’ se mostró optimista para la siguiente fecha doble de eliminatorias a jugarse en noviembre. “Hay que estar tranquilos, va a ser difícil, pero miro el futuro con un sentido positivo”, puntualizó.

Lo que se viene. Los próximos partidos de Perú en eliminatorias son ante Chile en Santiago, el jueves 12 de noviembre, y ante Argentina el 17 del mismo mes en el Estadio Nacional.

