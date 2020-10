Portugal vs. Suecia EN VIVO ONLINE juegan HOY miércoles 14 de octubre por la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones. El partido se jugará en el estadio José Alvalade de la ciudad de Lisboa a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana), con transmisión EN DIRECTO de ESPN y ESPN 2.

Además, La República Deportes realizará una transmisión especial del partido de Portugal vs. Suecia. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Portugal y Suecia, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Portugal empató sin goles contra Francia y ambos comparten el liderato del Grupo 3 con siete puntos. Cristiano Ronaldo, capitán y estrella lusa, quedó desconvocado tras dar positivo para coronavirus. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) informó en un comunicado que CR7 estaba “bien, sin síntomas y en aislamiento”.

“Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, dijo el entrenador Fernando Santos.

Cristiano es el tercer jugador de Portugal infectado durante esta concentración, tras los casos de José Fonte y Anthony Lopes.

Por su parte, Suecia perdió 2-1 frente a Croacia y sumó su tercera derrota consecutiva. Son coleros del grupo con cero puntos y la mala racha los persigue, puesto que, solamente marcaron un gol y encajaron cinco en tres partidos jugados.

Portugal vs. Suecia EN VIVO: ficha del partido

Partido Portugal vs. Suecia ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de octubre ¿Dónde? Estadio José Alvalade de Lisboa ¿A qué hora? 1:45 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? ESPN Play y ESPN 2

Portugal vs. Suecia EN VIVO: horarios

Para ver el Portugal vs. Suecia EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según el país en que te ubiques.

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) : 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Portugal vs. Suecia EN VIVO: canales

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Estados Unidos: TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com, UniMás, Univision NOW, ESPN+

Portugal: Sport TV1, RTP 1, RTP Play, Sport TV LIVE, Match Player

Portugal vs. Suecia EN VIVO: posibles formaciones

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Pereira, Moutinho, Moutinho; Jota, Fernandes y Joao Félix.

Entrenador: Fernando Santos

Suecia: Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svensson, Forsberg; Isak y Berg.

Entrenador: Janne Andersson

Estadio: José Alvalade, Lisboa.

Fútbol internacional, últimas noticias:

