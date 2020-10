Antonio García Pye tras derrota de Perú: “En condiciones normales le ganábamos a Brasil”

Antonio García Pye, Gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se mostró optimista de cara al futuro de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca, tras culminar la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Si Perú mantiene la misma actitud y el mismo juego, es candidato a clasificar. En la eliminatoria pasada comenzamos peor y salimos adelante. Si bien ahora hay errores que corregir, no hay que reprocharle nada a este equipo”, manifestó Antonio García Pye en diálogo con Líbero.

El dirigente resaltó el buen nivel mostrado por el atacante del Al Hilal, André Carrillo, y espera que lo siga sosteniendo durante toda la Eliminatoria.

“André Carrillo está demostrando constancia en su juego, ojalá sostenga el nivel durante las eliminatorias porque nos hace falta”, apuntó García Pye sobre el actual goleador de la Blanquirroja con tres anotaciones. “Recibió críticas no justas y se sacudió de ellas”, añadió.

Las polémicas de Julio Bascuñán

Antonio García Pye optó por no lanzar comentarios contra el juez chileno, no obstante, subrayó que con once hombres los 90 minutos, Perú hubiera sacado otro resultado.

“Este partido en condiciones normales teníamos que haberlo ganado, mínimo empatado”, enfatizó el Gerente de selecciones de la FPF, quien adelantó que ya empezó a trabajar con miras al choque contra Chile por la fecha 3 del Clasificatorio. "Ya estoy dialogando con mi colega de Chile para tratar temas de transporte y asuntos logísticos. Queda esperar la fecha exacta y el horario del partido. De todos modos haremos un viaje a Santiago para tener todo resuelto”, finalizó.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.