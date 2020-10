Perú vs. Brasil: desafiando a la lógica

Cuando el sorteo de las Eliminatorias nos colocó a Brasil en el camino tan solo en la segunda fecha, viejos fantasmas de malos arranques y de procesos concluidos antes de tiempo rondaron nuevamente en la selección. Sin embargo, este equipo ya no es el mismo de años atrás, ya sabe lo que es remar contra la corriente, conseguir objetivos negados por años y, tal vez lo más importante en este momento, ya sabe lo que es vencer al monstruo verde amarelo.

Perú enfrenta esta noche (7:00 p.m.) a la selección brasileña y para Ricardo Gareca, los argumentos para pensar en una victoria están y no se presupuesta ningún otro resultado. Este optimismo se basa en el trabajo sostenido que se ha venido haciendo y en la conformidad que dejó en él la actuación ante Paraguay. No obstante, esto no evita que ciertos obstáculos hagan que el triunfo sea una verdadera proeza.

La información de 4 casos positivos por COVID-19 en el plantel inquietó el día previo. Christian Ramos, Alex Valera, Aldair Rodríguez y Raúl Ruidíaz no entrenaron con el grupo por precaución. Finalmente, la FPF confirmó que solo Ruidíaz y Valera estaban contagiados.

A esto, se suma la posible ausencia de Christian Cueva por lesión. Su reemplazante sería Christofer Gonzáles, único cambio que se había previsto antes de que las pruebas de descarte sacudan la calma en las entrañas de la selección.

Sacudidos de los contratiempos, la selección trabajó el sistema defensivo, que debe funcionar de manera casi perfecta para contener el embate de la selección que más veces le ha ganado a Perú con Gareca (5 de 7 partidos). Es por eso que Tapia, Yotún y Aquino serán fundamentales para cerrar los circuitos de pase que nazcan por el medio con Casemiro, Coutinho y Douglas Luiz.

Además, Carrillo y Gonzáles deberán redoblar esfuerzos para darle una mano a Advíncula y Trauco en la contención de las subidas de Renan Lodi por el sector derecho peruano y la velocidad de Everton en la otra banda. No se contempla una marca personal sobre Neymar, pero la anticipación que puedan hacer los volantes y centrales para no permitirle recibir con comodidad será vital para buscar anularlo.

¿Y el 9? A la par de contrarrestar, Perú también buscará generar. Al no estar Ruidíaz, Jefferson Farfán tendría la primera opción pese a que el plan original es que juegue pocos minutos. La otra alternativa es Matías Succar. Una decisión que rondará la cabeza del Tigre hasta poco antes del pitazo inicial.

Brasil llegó a Lima en horas de la noche de ayer, completos y mentalizados en repetir lo mostrado ante Bolivia, mientras que al frente los esperará una selección que ante las adversidades se hace más fuerte, y esa fortaleza es precisamente lo que necesitaremos de ellos.

