Julio Bascuñán se retiró en silencio del Estadio Nacional tras dirigir el Perú vs Brasil [VIDEO]

El nombre de Julio Bascuñán es tendencia en las últimas horas de este 13 de octubre y no por algo bueno. El árbitro tuvo un polémico accionar en el encuentro entre Perú y Brasil por la segunda jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, por lo que es criticado por la prensa local e hinchas peruanos en las redes sociales.

Es por ello que, cuando acabó el cotejo, fue uno de los más buscados por la prensa para brindar declaraciones. Sin embargo, se retiró en silencio del Estadio Nacional entre gritos y reclamos por parte de los asistentes.

Tal como se puede ver en las imágenes de Movistar Deportes, Julio Bascuñán subió a su movilidad e ignoró las preguntas sobre las jugadas polémicas del Perú vs. Brasil, donde no revisó el VAR, con excepción de la expulsión de Carlos Zambrano.

Con respecto al partido dirigido por Julio Bascuñán, el jugador de la selección nacional Renato Tapia fue muy crítico y resaltó que nunca se apoyó en el VAR. “Yo veo que la pelota, Zambrano pone el cuerpo, no entiendo su criterio para cobrar el penal. En todas nuestras jugadas usó VAR y en las de ellos no”, agregó el volante de Celta de Vigo.

Por otro lado, Ricardo Gareca también se refirió sobre este polémico réferi. “De los árbitros no opino. No tengo costumbre de hacerlo. Estoy enfocado totalmente en el juego. A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día”.

