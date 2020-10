El director técnico de Portugal, Fernando Santos, aseguró este martes que Cristiano Ronaldo está bien tras haber dado positivo en las pruebas de COVID-19 y que “solo dice que quiere jugar”.

Santos subrayó que el delantero del Juventus es asintomático. Además, resaltó que durante la concentración se están cumpliendo todas las reglas y protocolos referentes al coronavirus.

“Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, atinó Fernando Santos.

“Cualquier jugador que se ausente por la COVID-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor”, añadió el estratega luso. Asimismo, admitió que le gustaría poder contar con el futbolista de la Juventus en el partido contra Suecia, pero aseguró que tiene “absoluta confianza en los que van a jugar”.

“El plan es el mismo, las dinámicas son diferentes. Cristiano tiene características propias”, dijo Santos, quien recordó que las “quinas” ya han jugado en otras ocasiones sin el futbolista de Madeira y “han jugado bien”.

“Ningún equipo es mejor sin el mejor del mundo. Este equipo ya mostró que tiene capacidad para responder colectivamente. Tengo plena confianza en mis jugadores”, finalizó el entrenador de Portugal.

