En Brasil no transmitirían el partido contra Perú y en su lugar se proyectaría una telenovela

Deportes LR 13 Oct 2020 | 14:09 h Actualizado el 13 de Octubre 2020 | 14:09 h

Peru vs Brasil podría no ser televisado en ese país debido a que Mediapro no llegó a un acuerdo con el canal Red Globo. Foto: Composición EFE y FPF

El canal de televisión Rede Globo no logró un acuerdo para transmitir el partido de Perú frente a los dirigidos por Tite, informaron medios de ese país. Brasileños solo podrán ver el encuentro vía streaming.