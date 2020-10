Carlos Zambrano tras derrota de la selección peruana: “Brasil no necesita la ayuda de nadie”

A los 89′ del partido Perú vs. Brasil, cuando la Canarinha ya ganaba 3-2, Carlos Zambrano cometió una imprudente acción en contra de Richarlison, a quien le dejó el codo en una jugada dividida. El árbitro Julio Bascuñán lo amonestó con tarjeta amarilla en un primer momento, pero, tras consultar con el VAR, determinó su expulsión.

Con diez jugadores, poco tiempo y el marcador en contra, la derrota de Perú parecía inminente y así fue, en efecto, cuando Neymar cerró su gran noche y convirtió el 4-2 a los 90+4′. Tras el partido, el defensa de la selección peruana se pronunció en sus redes sociales y expresó la desazón que le dejó la derrota.

“Con mucha pero mucha impotencia. Sé que esto es fútbol pero también sé que Brasil no necesita ayuda de nadie. A seguir preparándose que el camino es muy largo. Te amo Perú, siempre”, escribió el ‘León’ en su cuenta de Twitter.

Con mucha pero mucha impotencia ............... se que esto es fútbol pero también se que @CBF_Futebol no necesita ayuda de nadie



A seguir preparándose que el camino es muy largo ⚽️



Te Amo Perú Siempre 🇵🇪 pic.twitter.com/4iEWyHKsvD — Carlos Zambrano (@5zambranocz) October 14, 2020

Ricardo Gareca: “De los árbitros no opino”

Por su parte, el técnico de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, evitó criticar el trabajo del árbitro. En conferencia de prensa luego del partido, se limitó a asegurar que no suele hablar sobre este tema y que tampoco lo hará en esta oportunidad.

“De los árbitros no opino. No tengo costumbre de hacerlo. Estoy enfocado totalmente en el juego. A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día”, fueron las escuetas declaraciones del ‘Tigre’ sobre el caso de Bascuñán y el VAR.

