Bolivia vs Argentina: Lionel Scaloni y su última victoria con la albiceleste en La Paz hace 15 años

La selección de Argentina visitará la ciudad de La Paz este martes 13 de octubre para jugar frente a la selección de Bolivia, encuentro válido por la fecha 2 de las eliminatorias Qatar 2022.

El partido se dará en el Estadio Hernando Siles a las 15.00 (hora peruana). El DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, tratará de obtener un triunfo luego de su buen debut frente a Ecuador en la fecha 1 con la victoria por 1-0.

Argentina ganó por última vez en La Paz en el año 2005. Foto: AFP / JAIME RAZURI.

No obstante, la tarea no será nada sencilla para el equipo de Scaloni ya que Argentina no consigue un triunfo en dicha plaza hace 15 años.

En aquella ocasión, la selección albiceleste era dirigida por José Pekerman, y Lionel Scaloni (actual DT), fue parte del once titular que consiguió un 2-1 frente a Bolivia en calidad de visita en el año 2005.

Los once jugadores protagonistas fueron Roberto Abbondanzieri, Nicolás Burdisso, Leandro Cufré, Gabriel Milito, Lionel Scaloni, Nicolás Cambiasso, Aldo Duscher, Clemente Rodríguez, Maximiliano Rodríguez, Luciano Galletti y Luciano Figueroa.

De esta manera, aquel resultado significó el último triunfo de Argentina en La Paz con goles de Figueroa y Galletti. Tras esta victoria, el saldo de la albiceleste ha sido negativo.

¿Cuáles fueron los últimos resultados entre Bolivia y Argentina en La Paz?

La última vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en el año 2017, encuentro válido por las eliminatorias rumbo a Rusia. Bolivia obtuvo un triunfo por 2-0 con goles de Marcelo Martins y Juan Carlos Arce.

Para Brasil 2014, bolivianos y argentinos se repartieron los puntos luego que el encuentro acabara 1-1. Las anotaciones fueron de Éver Banega y Marcelo Martins.

Mientras que para el mundial de Sudáfrica 2010, se dio una de las grandes goleadas en la historia de las eliminatorias: Bolivia venció por 6-1 a Argentina. Diego Maradona era el técnico en aquel proceso clasificatorio.

