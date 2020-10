La expectativa de Tite con Neymar ante Perú: espera que repita la exhibición que hizo ante Bolivia

Este lunes llega la selección brasileña que tiene como máxima figura Neymar. El Scratch enfrentará a la selección peruana por la jornada 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Nacional. De esta manera, Ricardo Gareca y sus dirigidos buscarán sumar de a tres luego del valioso empate obtenido ante Paraguay en Asunción.

Los brasileños también saldrán con la misma consigna luego de la goleada (5-0) que le propinaron a Bolivia en la fecha 1. Tite tiene depositada su confianza en su ’10′ para que ofrezca el mismo nivel deportivo que demostró en el Arena do gremio. A pesar de no haber convertido goles, el estratega resaltó la importancia de Neymar en el once titular.

“No importó que Neymar no hiciera goles, pero cumplió con lo que todos tienen, la responsabilidad de hacer, tomar la pelota y crear. El fútbol es un deporte de equipo. Lo que importó fue que jugó un gran partido y esperamos que lo repita en el próximo (ante Perú)”, indicó el DT de Brasil en conferencia de prensa.

En cuando al funcionamiento de su equipo, Tite señaló que sus pupilos saltarán a la cancha llenos de ambición. “Cuando el balón sale de la portería rival ya marcamos alto. Es una característica del equipo para mantener la posesión del balón. Claro que no tiene sentido tener el balón y no patear al gol. El meter un gol es parte de la confianza del equipo y todo se traduce en ganar”.

Perú vs. Brasil: Firmino toma precauciones contra la Bicolor

Roberto Firmino, quien marcó un doblete ante Bolivia, no se siente confiado en la previa del Perú vs. Brasil. El delantero del Liverpool se presentó cauteloso en una conferencia de prensa virtual.

“Es una selección peligrosa, con muy buenos jugadores y será mucho más difícil jugando de local”.

¿A qué hora es el partido de Perú vs. Brasil?

El choque de Perú contra Brasil iniciará a las 7.00 p. m. (hora de Perú). Esta será la segunda prueba de ambas selecciones en el camino por clasificar al Mundial Qatar 2022.

