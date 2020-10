Juan Carlos Mariño: “La selección peruana me hacía sentir diferente, me daba un plus”

Juan Carlos Mariño es uno de los exfutbolistas de la selección peruana más recordados por la afición ‘blanquirroja’. A pesar de estar en un tiempo en el que las cosas no salían bien para el combinado nacional, el ‘Burrito’ siempre dio la cara.

¿A qué te dedicas actualmente? Vi que estabas como DT en la reserva de Cantolao.

Estuve como entrenador el año pasado. Este 2020 me mantuve en Llacuabamba hasta que pasó lo del confinamiento y terminamos el tema contractual. Esperamos que se pueda reactivar el fútbol a nivel de menores.

¿Cómo fue pasar de ser jugador a estar dirigiendo desde el banco?

La docencia se va sintiendo de a poco. Fue algo que no pensaba, no creía ser técnico porque uno siempre quiere ser jugador de fútbol. Si bien uno tiene el título para ser DT de menores, uno cree que nunca va a terminar, pero se fue dando solo. Estuve en Cantolao como asistente con Silvestri y poco a poco me fue gustando. He cumplido metas y expectativas, pero queda un largo camino.

¿Tu próxima meta es dirigir en primera división?

Sí, pero la verdad no estoy ansioso, quiero seguir estudiando, capacitándome y que el día que me toque, estar preparado, no solo decir “ya dirigí en primera y ya”.

¿Tu experiencia como futbolista te ayuda a desarrollarte como DT en menores?

Sí, todos los futbolistas tenemos esa vivencias, el día a día, tener compañeros, conocer técnicos. El saber cuando uno va bien y cuando no. Haber estado adentro ayuda a saber cómo tratar al jugador.

¿Qué recuerdas de tu paso por Lanús?

Fue muy lindo desde que llegué. Fue parte de mi finalización de adolescente para entrar a la adultez, incluso tengo una hija que vive allá con su mamá. Le tengo mucho cariño al país.

¿Y estar en Albania?

Estuve seis meses, el préstamo era de un año, pero no quise regresar porque era muy precario y pobre como país. Era un lugar en desarrollo que recién salía de la guerra y el comunismo.

Luego te tocó estar en Cienciano...

La verdad que fue una época muy linda. Llegué, ganamos el Clausura y lamentablemente no pudimos ganarle la final a Alianza Lima, pero tengo un cariño muy lindo por todo lo que pasó ese año con los compañeros.

Después estuviste en Alianza y al poco tiempo partiste a España.

Jugué pocos partidos en Alianza, luego tuve la posibilidad de viajar. No me pude quedar en España por un tema de visa porque en esa época era mucho más complicado.

Aparte, pasaste por México y Colombia, ¿Cuál es el campeonato que más disfrutaste?

Todos, pero sin duda cuando salí campeón con Sporting Cristal en el 2012, el Clausura con Cienciano y el Apertura con Juan Aurich son especiales.

Ese Sporting Cristal era un gran equipo...

Muchos jugadores con gran talento, el ‘profe’ rotaba bastante. Fue un año maravilloso, nos comprometimos de principio a fin, nunca estuvimos por detrás de nadie en la tabla.

¿Alguna vez te pasó que estuviste cerca a fichar por un equipo importante y al final no se dio?

Sí, después de la Copa América 2007, tuve la oportunidad de pasar a un equipo grande de Brasil. Mi representante me dijo que estaba por cerrar algo, pero no.

¿Cuál es tu mejor recuerdo con la selección peruana?

El haber sido convocado y ser parte de varios procesos me pone contento. Desde el 2006 hasta que se fue Markarián en el 2013 siempre fui llamado. Me llena mucho de satisfacción porque a veces la gente se me acerca y me saluda.

¿De los goles que marcaste con cuál te quedas?

Si hacía más goles, elegía uno, pero me quedo con los tres que hice porque son poquitos. Por gusto, ante Uruguay y Bolivia fueron lindos.

¿Cómo fue vivir en esa selección a la que no se le daban los resultados?

Gracias a Dios pude estar en la selección peruana, me hacía sentir diferente, me daba un plus representar al país, así sean amistosos. Muchos de los compañeros que hoy están, les tocó pasar a esa etapa, pero como tú dices, son baches, momentos. Siempre se puso la cabeza en alto dando lo mejor. Lastimosamente, a veces los resultados no se daban. El fútbol tiene esas cosas que juegas bien y el marcador no te da la razón.

¿Cómo era la convivencia en esa selección?

Muy buena. Desde que uno llegaba, las comidas, las concentraciones, hasta hoy creo que eso no cambia. Es lindo para un jugador volver a su país y estar su gente.

