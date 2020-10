César Farías es acusado de no convocar a jugadores bolivianos que se niegan a firmar por una agencia

En el fútbol boliviano acaba de salir a la luz un escándalo que envuelve al seleccionador de ese país, César Farías. Tras la dura caída por 5-0 ante Brasil en el inicio de las eliminatorias Qatar 2022, un nuevo dolor de cabeza se suma en la interna del combinado altiplánico. El estratega ha sido acusado de no convocar a algunos jugadores por haberse negado a firmar con una agencia de representación.

La denuncia hacia el director técnico venezolano ha llegado desde la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL).

“A la dirigencia de Bolivia y cuerpo técnico no le interesa la selección, solo les interesa sus cuestiones personales… Hubo tres jugadores que recibieron llamadas de que si no firmaban con un representante, no iban a ir a la selección, y así fue, no los convocaron”, sostuvo el exjugador y presidente del sindicato altiplánico, Milton Melgar, a Puro Fútbol.

Desde la FABOL indican que la empresa 360 Invictus SRL que lleva los asuntos deportivos de Farías pretendió extorsionar a futbolistas internacionales señalando que si no renovaban sus vínculos con la agencia de representación no estarían en la lista de convocados.

Para ilustrar lo sucedido, se puso el ejemplo de Moisés Calero, al que se le avisó que “no iba a ser convocado y fue lo que pasó”, apuntó el sindicato.

La denuncia de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia ha sido remitida al Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según informa el diario local Los Tiempos. Asimismo, se indica que el tema podría ser presentado también ante el Comité de Ética de la FIFA e, incluso, a la justicia boliviana.

