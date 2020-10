Alianza Lima no podrá contar con cinco jugadores para enfrentar a la San Martín

Luego de su última caída ante Cantolao, Mario Salas, DT de Alianza Lima, le dio vuelta a la página y ya prepara su plan para enfrentar a la San Martín. Sin embargo, el estratega chileno no podrá contar con cinco elementos.

Para la fecha 18 del Torneo Apertura 2020 de la Liga 1 Movistar, Patricio Rubio no podrá ser convocado al estar suspendido por acumulación de tarjetas. Ante la ausencia del ‘9’ chileno, Beto Da Silva podría estar desde el arranque ante los santos.

Con la baja de Rubio, Mario Salas tampoco podrá contar con los lesionados Joazhiño Arroé, Rinaldo Cruzado, Carlos Beltrán y Alberto Rodríguez.

El momento por el que atraviesa el equipo íntimo no es bueno, y así lo hizo sentir Salas tras la caída ante el Delfín. “Siento que si seguimos jugando así, no vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Hemos mejorado, pero si queremos ser un equipo mejor, no podemos tener estas impericias, ni impresiones de cara al arco”.

Los victorianos actualmente se ubican en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 21 puntos, a dos fechas de que se dé por finalizado el Apertura.

Mario Salas le negó el saludo al DT de Cantolao

Al final del partido ante Cantolao se vivió un tenso momento entre Mario Salas y Hernán Lisi. Sucede que el técnico del equipo porteño se acercó al chileno para despedirse; sin embargo, el ‘Comandante’ le alzó el brazo y le negó el saludo, generando gran molestia en los integrantes del Delfín.

El desaire del DT de Alianza Lima hizo que Lisi manifestara lo siguiente: “Mario, cuando me ganaste en Chile 4-0 te saludé. No seas irrespetuoso”. Además, desde el banquillo de Cantolao se escuchó: “Maleducado, tienes que saber perder”.

