Argentina vs. Bolivia EN VIVO desde La Paz por la fecha 2 de las Eliminatorias a Qatar 2022

El partido Argentina vs. Bolivia se realizará EN VIVO este martes 13 de octubre desde el estadio Hernando Siles de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. La transmisión irá ONLINE GRATIS por internet vía TV Pública y TyC Sports a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van por La República Deportes.

El encuentro entre albicelestes y altiplánicos también se podrá ver en Perú a través de Movistar Deportes y en Bolivia por Cotas TV. La última vez que estas dos selecciones se enfrentaron fue en las pasadas clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y, en dicha oportunidad, el cuadro verde se llevó la victoria de local.

El cuadro argentino sumó sus tres primeros puntos en las Eliminatorias el pasado jueves frente a Ecuador, a quien venció por la mínima diferencia (1-0) con gol de penal de Lionel Messi. Sin embargo, La Paz es una plaza difícil para los dirigidos por Lionel Scaloni. No ganan en dicho territorio desde el 2005; dicho triunfo es el único en 23 años.

El estratega de la Albiceleste no podrá contar con Paulo Dybala, quien quedó descartado para este encuentro a causa de un dolor estomacal. Del mismo, modo hará modificaciones en el once titular para no recibir una goleada como la del 2009 cuando Diego Armando Maradona era el entrenador.

#SelecciónMayor El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal. pic.twitter.com/gxats5dThB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 11, 2020

Marcos Acuña también es duda porque presenta una sobrecarga en el isquiotibial derecho y una de las dudas está en la banda derecha. Juan Foyth reemplazaría a Gonzalo Montiel. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul serían suplentes y entre sus reemplazos se encuentran Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez y Guido Rodríguez.

Los bolivianos no tuvieron un buen debut el pasado viernes 9 y perdieron con Brasil en Sao Paulo por un contundente 5-0. Por esta razón y pese a que recién comienza las Eliminatorias, el equipo dirigido por César Farías necesita sumar todos los puntos posibles de local para tener posibilidades de clasificar al próximo mundial.

A diferencia del duelo con la Canarinha, el técnico venezolano colocará desde el arranque a Marcelo Martins, Alejandro Chumacero y Jaume Cuéllar, quienes no jugaron en la primera jornada, pero son futbolistas fundamentales en el elenco del Altiplano.

El portero Carlos Lampe señaló que Bolivia va a mejorar para este cotejo y confía en sacar a un buen resultado. “Tenemos que pensar en Argentina. En casa, sí o sí, tenemos que ganar”, manifestó.

Argentina vs. Bolivia: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Hoy, martes 13 de octubre ¿Dónde? Estadio Hernando Siles Reyes, La Paz ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Movistar Deportes (Perú)

Argentina vs. Bolivia EN VIVO: posibles alineaciones del partido de las Eliminatorias a Qatar 2022

Argentina : Franco Armani; Juan Foyth o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Eduardo Salvio; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

Entrenador: Lionel Scaloni

Bolivia : Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde, José Sagredo; Bustamante, Céspedes, Chumacero, Miranda, Cuellar y Martins.

Entrenador: César Farías

Argentina vs. Bolivia: últimos partidos

Partido Fecha Torneo Bolivia 2-0 Argentina 28/03/17 Eliminatorias Rusia 2018 Argentina 3-0 Bolivia 14/06/16 Copa América Centenario Argentina 2-0 Bolivia 29/03/16 Eliminatorias Rusia 2018 Argentina 7-0 Bolivia 04/09/15 Amistoso internacional fecha FIFA Argentina 5-0 Bolivia 06/06/15 Amistoso internacional fecha FIFA

Argentina vs. Bolivia: ¿a qué hora ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.. (ET) / 1.00 p. m.. (PT)

México: 3.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el Argentina vs. Bolivia LIVE STREAMING por las Eliminatorias a Qatar 2022?

Movistar Deportes

Movistar TV► 19 (SD) y 719 (HD)

Argentina vs. Bolivia : ¿En qué canales ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Conoce aquí la guía de canales para ver el partido de Argentina vs. Bolivia EN VIVO ONLINE.

Perú: Movistar Deportes

Argentina: TV Pública y TyC Sports

Bolivia: COTAS Televisión

Chile: ChileVisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Colombia: Caracol TV y Caracol Play

Brasil: Esporte Interativo Plus

Ecuador: El Canal del Futbol y TV Cable

México: Sky HD, FITE, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Francia: beIN Sports MAX 5, Free, beIN SPORTS CONNECT

Italia: Como TV

Estados Unidos: FITE

Argentina vs. Bolivia : ¿Dónde se juega el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022? | Mapa

El lugar donde se disputará el Argentina vs. Bolivia EN VIVO por la fecha 2 de las Eliminatorias a Qatar 2022 es en el estadio Hernando Siles Reyes, ubicado en la ciudad de La Paz en Bolivia.

Argentina vs. Bolivia : ¿Dónde ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Argentina vs. Bolivia EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Eliminatorias a Qatar 2022, últimas noticias

