Sofía Mulánovich: “El surf te enseña a ser paciente”

Campeona mundial en los circuitos de alto nivel en el mundo del surf, Sofía Mulánovich sabe que todavía puede dar muestra de un gran nivel y desea representar al Perú en Tokio 2020, una meta que ve muy cercana.

No importa si está en el norte del país o en Punta Hermosa, lo que sí es seguro es que se encuentra cerca del mar. Su hábitat natural, ese que conoce bien y que le ha enseñado a esperar el momento ideal para subirse a la tabla y hacer maniobras que la lleven al título.

Antes de la pandemia estábamos esperando tu participación en el Mundial de la International Surfing Association (ISA) en El Salvador, ¿en qué estado te encontrabas de cara a estos juegos?

Estaba entrenando bastante, nos faltaba muy poco para ir a El Salvador, estaba motivada, pero sigo motivada. Mi sueño sigue ahí, estoy con muchas ganas de llegar a Tokio 2020.

Hace un tiempo dijiste que, en el pico más alto de tu carrera, el surf no era considerado una disciplina olímpica. Ahora que veremos el debut del surf en Tokio, ¿qué tan cerca te sientes de tu máximo nivel?

Ya no estoy en el Tour Mundial, cuyas fechas te hacen viajar alrededor del mundo y te da muchísimo roce internacional, lo cual es súper bueno. Y ya no tengo 25 años, ahora tengo 37, pero siento que ahora tomo decisiones correctas en los momentos correctos y eso me da mucha confianza. La experiencia y la madurez en mi deporte me ayudan. Hay sus pro y sus contra. Ya se verá.

Los últimos campeonatos que disputaste, ¿fuiste para competir o para disfrutar?

En el último mundial ISA en Japón fui sin mucha presión, la pasé bien, obviamente estaba en modo competencia. Estar entre esos dos puntos es lo que me funciona.

¿Qué tan diferente es ser campeona mundial por primera vez (2004) en comparación al título que obtuviste en Japón en el 2019?

Mi primer título lo gané cuando tenía 21 años. Mi tercero fue el año pasado porque en el 2004 gané dos mundiales en un año. Fue 15 años después. Había experimentado otro tipo de competencias, ya era otro tipo de competidora. Quizás a los 21 era más aguerrida, vehemente. A los 36 ya era más tranquila y calmada, tomando las mejores decisiones.

¿Cuál es el principal obstáculo que encuentras para que tu sueño de ir a Tokio se trunque?

Ahorita no podría decirlo. Creo que todo se verá en el momento. El surfing es un deporte donde la cancha está en movimiento. No se sabe cómo estará la cancha ese día y yo creo que dependerá de eso.

¿Tienes ánimos para participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

La verdad que no sé cómo estaré para ese momento, todavía falta bastante. Me gusta llevar el día a día, sin proyectarme tanto. Ya se verá cómo esté en ese momento, cómo esté mi surfing y ahí tomaré una decisión.

El año pasado en Lima 2019 vimos a Daniella Rosas ganar el oro en surf. Ella formó parte del evento Herederas que patrocinaba una bebida energética, donde eras la figura principal y le diste clases cuando estaba muy pequeña.

Sí, ella también formó parte del Proyecto Sofia, un proyecto mío. Estuvimos tres años juntas, donde la entrenaba y enseñaba. Fuimos a Australia y California, pudimos compartir bastante y nos ayudamos mutuamente. Ella me motiva a mí y yo pude darle muchas herramientas. Siento que he contribuido y que he sido parte de varias personas que ha contribuido en su carrera.

¿Ya estás entrenando para el Mundial ISA?

Sí, ya estoy en el agua otra vez, poco a poco. Pero yo creo que pronto empezaré un régimen más estricto de cara al evento.

¿Qué enseñanza te ha dejado el surf?

El surf me enseña todos los días, es un deporte muy relacionado con la naturaleza. El surf te enseña a ser paciente, a esperar la ola adecuada, a no irte en cualquier ola. Como la vida, siempre viendo cuando se abren las oportunidades y agarrándolas con confianza y con fe.

