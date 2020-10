Gareca se refirió a Lapadula: “La selección está abierta para quien quiera estar” [VIDEO]

La selección peruana tuvo su estreno en las Eliminatorias a Qatar 2022 el pasado jueves 8 de octubre ante Paraguay, donde rescató un punto en Asunción. Este domingo 11, el entrenador Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa de cara al partido con Brasil y se pronunció acerca de un posible llamado a Gianluca Lapadula.

El pasado viernes 9, el delantero del Benevento de la Serie A de Italia compartió un curioso mensaje en sus redes sociales, en el cual dejó entrever que quiere vestirse la camiseta de la Bicolor. El atacante de 30 años se hizo un tatuaje de un supuesto inca en uno de sus brazos y generó un gran debate entre los cibernautas.

Ricardo Gareca se refirió a Gianluca Lapadula

Lapadula ya jugó por la selección italiana, pero al no ser un encuentro oficial aún podría jugar por la Rojiblanca. En 2016, Gianluca se reunió con el ‘Tigre’, pero al parecer los deseos del futbolista eran ponerse la Azzurri. Sin embargo, su actualidad es otra y aún hay chances de que juegue por el combinado nacional.

Tras la lesión de Paolo Guerrero a mediados de agosto, ante la sequía de Raúl Ruidíaz y la falta de ritmo futbolístico de Jefferson Farfán, Gareca tuvo que convocar a Aldair Rodríguez, Matías Succar y Álex Valera. Pero, el nombre ‘Lapagol’ continuó sonando para jugar en vez del ‘Depredador’.

Gianluca Lapadula y su tatuaje sobre Perú

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! 🇵🇪 #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

“No quisiera hablar, en estos momentos de jugadores que no están. Con el debido respeto, la selección está abierta para quien quiera estar, no hay mayor inconveniente. Nosotros estamos enfocados en los muchachos que quieren estar, no hay ningún problema”, manifestó el técnico argentino.

Cabe mencionar que para el duelo con el Scratch, el DT del cuadro peruano colocaría como centro delantero nuevamente a la ‘Pulga’ Ruidíaz y dejaría a la ‘Foquita' Farfán en la baca de suplentes, pues no se encontraría al cien por ciento físicamente.

Selección peruana, últimas noticias:

