Rodrigo Vilca: “Solo prometo trabajar al máximo para alcanzar las expectativas puestas en mi”

Tras haber entrenado durante una semana con el primer equipo del Newcastle United FC de la Premier League, Rodrigo Vilca usó sus redes sociales para comentar sobre su experiencia en Inglaterra, donde remarcó que las Urracas tienen un proyecto de largo plazo para con él, con el objetivo de desarrollar sus capacidades y crecer como futbolista.

Recordemos que el exvolante de Deportivo Municipal realizó una transmisión en vivo hace algunos días, donde contó detalles de sus primeros días con su nuevo club, además de revelar que formará parte de la Sub 23 del Newcastle, debido a que le faltan completar algunos partidos internacionales para poder jugar en la Premier League.

“Después de una semana intensa, me gustaría agradecer a Newcastle United FC por esta gran oportunidad que me brinda para continuar mi carrera deportiva”, escribió Rodrigo Vilca en su cuenta de Instagram. Además, el futbolista de 21 años añadió que los encargados de la parte deportiva se contactaron con él para hacerles saber el proyecto que tienen en mente mientras entrena con la Sub 23.

“Las personas responsables del área deportiva me alcanzaron a través de mi representante un proyecto de largo plazo para seguir con mi desarrollo y crecimiento como futbolista. Estoy muy motivado y contento por esta oportunidad en un club de tanta historia como lo es NUFC. Sólo prometo trabajar al máximo para alcanzar las expectativas puestas en mi”, finalizó el exvolante de Deportivo Municipal.

Rodrigo Vilca brindó un mensaje en sus redes sociales: Foto: Instagram @rodrigovilca10_

Newcastle y el cuadro edil llegaron a un acuerdo por Vilca, quien firmó por las próximas cuatro temporadas.

