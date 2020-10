Djokovic tras perder con Nadal: “Fui batido por alguien que estuvo perfecto”

Roland Garros 2020 llegó a su fin este domingo 11 de octubre y tuvo a Rafael Nadal como ganador del torneo con un contundente 3 sets a 0 (6-0, 6-2 y 7-5) sobre Novak Djokovic. El español suma trece títulos en este certamen y en la conferencia de prensa luego del juego, ‘Nole’ no dudó en elogiarlo.

El tenista serbio se consagró en el Masters 1000 de Roma y llegó al Abierto de Francia como el segundo favorito a llevarse la Copa de los Mosqueteros. En la rueda, admitió que no está conforme con su performance en la cancha y que ‘Rafa’ estuvo perfecto en su casa, la tierra batida de París.

A pesar de que las dos primeras mangas las ganó el manicorí, ambas estuvieron reñidas y el resultado no refleja lo sucedido en el terreno de juego. El número 1 del mundo cometió errores en el servicio que le costaron caro contra Nadal que no cedió ni un solo set en todo el campeonato.

“Todo iba bien, estaba preparado para este partido. Simplemente fui superado, fui batido por alguien que estuvo perfecto hoy. En particular en los dos primeros sets. Eso es todo. No buscaré otra explicación a esta derrota. Simplemente fue mejor. En tierra batida, cuando juega como ahora, es muy difícil ganarle un set. Pienso que tuve una opción en el tercero, pero no la pude aprovechar”, sostuvo Djokovic.

Agregó: “Fui completamente superado por Rafa, por un jugador mejor en la pista. No fallaba nada y metía todas las bolas, jugando muy bien tácticamente. Me ha sorprendido por su nivel de juego, por la calidad de su tenis. Es fenomenal. Fue el mejor en la pista y merece la victoria”.

En la previa del encuentro, se habló de un posible favorecimiento sobre ‘Nole’ a causa de las condiciones climáticas, pero fue todo lo contrario. “Pensaba que me serían favorables. Me sentí bien durante todo el torneo, he jugado un tenis muy bueno, gané en Roma, tenía confianza en mi juego. Pero Rafa ha demostrado que nos equivocábamos. Por eso es un inmenso campeón. Jugó un partido fantástico”, manifestó.

