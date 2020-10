El nadador francés Théo Curin, quien no tiene extremidades, se ha propuesto el desafío de cruzar a nado 122 kilómetros del lago Titicaca, localizado en la región Puno.

Según cita la agencia AFP, el también medallista paraolímpico de 20 años de edad, renunció a su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio para lanzarse a este desafío que cumplirá junto a la exnadadora Malia Metella, retirada de las piscinas hace 11 años, y a Matthieu Witvoet. Ellos pretenden realizar el reto en noviembre de 2021.

PUEDES VER: Frutos aymaras producidos en biohuertos en Puno

El deportista francés dejará de participar en las olimpiadas, desmotivado por el aplazamiento de la competencia hasta 2021 a raíz del coronavirus y por las clasificaciones de los deportes para personas con discapacidad.

Y es que Curin esperaba cambios en el sistema de clasificación para dichas categorías, pues en los juegos debía medirse con tres nadadores paraolímpicos que tienen manos. “Ellos (el Comité Paralímpico) anunciaron que quizá cambiarían las clasificaciones, pero después de los Juegos de Tokio”, dijo el nadador.

De esta forma, el joven considera que no tiene ninguna opción de subir al podio en los Juegos frente a deportistas con una discapacidad menor.

“Soy una persona competitiva, sé que voy a salir ahí fuera para llegar en cuarto lugar. No me interesa. No me fui de la casa de mis padres a la edad de 13 años para quedar cuarto en los juegos, no es lo que había planeado”, asegura el atleta, a quien cada vez le costaban más los entrenamientos estos últimos meses.

A Curin le amputaron las cuatro extremidades cuando tenía seis años de edad a consecuencia de una meningitis.

Ahora, el francés y sus dos compañeros comenzarán los entrenamientos para cruzar a nado el lago navegable más alto del mundo, situado a 3.812 m de altitud.

Puno, últimas noticias