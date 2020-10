A dos jornadas de terminar el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, los clubes peruanos no dan su brazo a torcer, pese a que el ganador de esta etapa está declarado hace dos semanas con el nombre de Universitario de Deportes.

Luego de la desapercibida fecha pasada, los inesperados resultados y las modificaciones en la tabla de posiciones, la pelota sigue su curso en el campeonato peruano en el que se avecinan emocionantes enfrentamientos como el duelo entre Universitario y Cristal, que tienen declaradas sus cuentas pendientes.

La jornada iniciará este lunes con el partido entre Carlos Stein vs. Llacuabamba y continuará con el Cantolao vs. Alianza Universidad, ambos se realizarán en el Estadio Iván Elías Moreno. Otro de los compromisos que capta la atención de todos es el de Alianza Lima, que espera levantar cabeza ante San Martín.

De otro lado, Sport Huancayo y Binacional harán lo suyo el día martes, mientras que Sport Boys vs. Cienciano, Cusco FC vs. Municipal, Melgar vs. Atlético Grau, UTC vs Carlos Mannucci y UCV vs. Ayacucho FC, completarán la fecha.

Programación de la Liga 1 Movistar

FECHA PARTIDO HORA ESTADIO CANAL Lunes 12-10-20 Carlos Stein vs. D. Llacuabamba 11:00 a. m. Estadio Iván Elías Moreno DirecTV Lunes 12-10-20 Cantolao vs. Alianza Universidad 3:00 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Martes 13-10-20 Cusco FC vs. Municipal 10:30 a. m. Alejandro Villanueva Gol Perú Martes 13-10-20 Alianza Lima vs. San Martín 1:15 p. m Alberto Gallardo Gol Perú Martes 13-10-20 Sport Huancayo vs. Binacional 3:30 p. m. Alejandro Villanueva Gol Perú Miércoles 14-10-20 Melgar vs. Atlético Grau 11:00 a. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Miércoles 14-10-20 Sport Boys vs. Cienciano 1:15 p. m. Alejandro Villanueva Gol Perú Miércoles 14-10-20 Club UCV vs. Ayacucho FC 3:30 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Jueves15-10-20 Sporting Cristal vs Universitario 2:00 p. m. Estadio Nacional Gol Perú Jueves15-10-20 UTC vs Carlos Mannucci 6:15 p. m. Estadio Nacional Gol Perú

Tabla de posiciones del Apertura de la Liga 1 Movistar

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 Universitario 17 12 3 1 34 14 20 39 2 Sport Huancayo 17 8 5 4 21 15 6 29 3 Carlos A. Mannucci 17 7 7 3 26 19 7 28 4 Sporting Cristal 17 7 6 4 31 20 11 27 5 César Vallejo 17 6 9 2 20 13 7 27 6 UTC 17 7 6 4 22 18 4 27 7 Alianza Universidad 17 7 5 5 19 15 4 26 8 Ayacucho FC 17 6 6 5 24 19 5 24 9 Cienciano 17 7 3 7 24 20 4 24 10 Deportivo Binacional 17 6 5 6 21 22 1 23 11 Alianza Lima 17 5 7 5 18 17 1 22 12 FBC Melgar 17 5 7 5 18 19 -1 22 13 Academia Cantolao 17 6 4 7 19 29 -10 22 14 Deportivo Municipal 17 4 8 5 18 21 -3 20 15 Cusco FC 17 5 5 7 23 27 -4 20 16 Atlético Grau 17 3 7 7 17 24 -7 16 17 Carlos Stein 17 4 5 8 15 22 -7 16 18 San Martín 17 3 6 8 17 26 -9 15 19 Sport Boys 17 3 5 9 21 32 -11 13 20 Deportivo Llacuabamba 17 2 4 11 20 36 -16 10

Liga 1 Movistar, últimas noticias:

