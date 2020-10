Alexander Callens fue uno de los tres jugadores que no pudieron viajar a Lima para jugar por la selección peruana el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. New York City no le dio el respectivo permiso y tuvo que quedarse. Este domingo 11 de octubre disputó el partido en el que su equipo se enfrentó a New England Revolution y el defensor metió un gol.

El central de 28 años pasa por un buen momento en la Major League Soccer y es un titular fijo en el cuadro neoyoquino. Por esa razón, el técnico Ricardo Gareca lo ha tenido en cuenta para las últimas presentaciones de la Bicolor, incluyendo la Copa América 2019. Con el elenco estadounidense suma tres tantos en el año .

En el duelo con New England, el futbolista peruano salió desde el arranque, pero no pudo evitar las anotaciones rivales. El cuadro visitante sorprendió a los tres minutos con un gol de T. Bunbury y a diez del final L. Nguyen marcó el segundo. Sin embargo, en la última jugada del encuentro y de pelota parada, convirtió el deportista chalaco.

En el minuto 92, A. Callens subió al ataque para el tiro de esquina, el cual cobró su compañero Alexander Ring, quien mandó un centro preciso y el ex defensa de Sport Boys se elevó entre todos y conectó un cabezazo que en primera instancia impactó en el palo, pero luego entró al arco. El arquero contrario se estiró, pero no alcanzó a atajar el disparo.

El NYC FC se encuentra en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 26 puntos en 17 jornadas disputadas. Pese al mal resultado, la escuadra de Callens sigue en la zona de clasificación a los cuartos de final de los Playoffs finales.

Cabe mencionar que el central llegó a conjunto de Nueva York en febrero de 2017 procedente de Numancia. Su debut en la Primera División del fútbol peruano fue en el 2010 en la Misilera.

MLS, últimas noticias:

